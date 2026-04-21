В ВТБ рассказали об "уберизации" банков в ближайшем будущем

Банки могут пойти по пути "уберизации", чтобы дать лучшее предложение клиенту. Процесс коснется также крупных маркетплейсов и торговых площадок. Об этом рассказала в интервью РБК первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.

"Население России насчитывает порядка 150 млн человек. С точки зрения финансов и цифровых услуг оно хорошо продвинуто. Конкуренция как на рынке банковских и финансовых услуг, так и на рынке цифровых услуг жесточайшая. Если не вступать в открытые партнерства, не находить и не давать ценность для клиента, то на очень коротком горизонте компания или организация проиграет. Считаю, что мы очень близки к тому моменту, когда банки пойдут по пути "уберизации". То есть, когда, например, за счет больших партнерских предложений, банк может предлагать своим клиентам оплатить не только картой ВТБ, но и другой картой", - заявила она.

По ее словам, появление таких проектов на рынке возможно уже в 2027 году. Это может быть решение на базе искусственного интеллекта с цифровой логикой, когда по своему запросу клиент получит не просто конкретное предложение банка или маркетплейса, а лучшее для него.

"При предоставлении лучшего предложения для клиента неважно, кто источник этого предложения. Например, вы говорите: хочу желтый пиджак с такими-то пуговицами. И у вас должно быть решение, которое вам говорит: смотрите, вот они, все желтые пиджаки, которые в этой стране продаются на разных площадках, выберите для себя лучший. Глазами банка или глазами организации это называется "агент лучшей цены", - отметила Скоробогатова.