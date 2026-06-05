Не только юань: почему российский СМБ переходит на прямые рельсы в торговле с Китаем

Внешнеторговая активность российского малого и среднего бизнеса (СМБ) на китайском направлении переходит в новую фазу. Если еще год-два-три назад главным вызовом было просто научиться проводить платежи в юанях, то ключевой тенденцией 2026 года становится глубокая "институционализация" сделок. Бизнес массово отказывается от "серых" агентских схем в пользу прямых контрактов с полноценным банковским сопровождением.
Согласно статистике, торговый оборот между Россией и Китаем демонстрирует устойчивый рост. При этом драйвером выступают не только сырьевые гиганты, но и предприятия СМБ. По данным Федеральной таможенной службы, количество активных участников ВЭД в сегменте малого бизнеса за последний год выросло более чем на 30%. Импорт оборудования, станков, электроники и потребительских товаров перестал быть уделом крупных сетей - теперь небольшие производства и региональные дистрибьюторы заказывают грузы напрямую.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) банк ВТБ, удерживающий лидерство в обслуживании внешнеторговых потоков с КНР, обнародовал показатели, подтверждающие этот разворот. За первый квартал 2026 года клиенты среднего и малого бизнеса ВТБ нарастили портфель внешнеторговых контрактов с Китаем на 57% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число платежей в КНР увеличилось на 36%. Это свидетельствует о том, что растет не просто суммарный объем операций, но и их частота, что характерно для регулярного бизнеса, а не разовых спекулятивных сделок.
"Малый и средний бизнес продолжает укреплять связи с китайскими партнерами. Мы видим запрос на максимальную прозрачность и безопасность", - подчеркнула старший вице-президент, руководитель департамента анализа, координации и продуктовового развития ВТБ Юлия Копытова.
Главная тенденция этого года - спрос на комплексное ведение внешнеэкономической деятельности (ВЭД) "под ключ". Предприниматели хотят не просто отправить деньги, а получить гарантию, что товар придет, будет правильно растаможен, а контрагент не окажется фирмой-однодневкой.
Именно эту потребность закрывают специализированные сервисы крупных финансовых институтов. В качестве наглядного примера можно привести экосистему, выстроенную ВТБ на базе собственного филиала в Шанхае.
Ключевым инструментом, снимающим "головную боль" поиска надежных поставщиков, стала база проверенных поставщиков КНР. По данным ВТБ, этот сервис, доступный клиентам СМБ в интернет-банке, с начала 2026 года вырос в пять раз и насчитывает уже более 2,5 тысячи профилей компаний. Это не просто "желтые страницы", а список клиентов ВТБ Шанхай, нацеленных на сотрудничество с российским бизнесом. Такой подход позволяет проводить сделки по принципу "банк - банк", минуя цепочки сомнительных посредников и обеспечивая сквозной валютный контроль, учитывающий правовые нормы обеих стран.
По словам участников рынка, плюсы прямых контрактов очевидны: защита от валютных скачков благодаря депозитам и кредитам в юанях, ускорение логистики и упрощение таможенных процедур. К минусам же пока можно отнести необходимость более тщательной подготовки документов, однако эту функцию все чаще берут на себя банки, закрепляя за клиентами персональных специалистов по ВЭД.
Опрошенные редакцией эксперты сходятся во мнении, что к концу 2026 года доля прямых контрактов в портфеле СМБ превысит 65-70%. Рынок будет двигаться в сторону еще большей автоматизации: от онлайн-переговоров с переводчиком до моментального кредитования на закупку конкретной партии товара прямо в момент заключения сделки. Внешнеторговая деятельность малого бизнеса перестает быть "квестом" и превращается в стандартизированный, безопасный финансовый продукт.
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Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
Если для компании и в лизинг, то я бы взял ET.