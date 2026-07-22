В Самаре на продажу выставят больницы Красного Креста и Шихобалова

В Самарской области список объектов, которые планируется приватизировать в 2025–2027 годах, пополнился знаковыми зданиями, в том числе памятниками архитектуры. Указ о корректировке списка 21 июля подписал губернатор Вячеслав Федорищев.
Среди исторических зданий, которые будут выставлены на продажу, три объекта — все в Самаре: больница общества Красного Креста на ул. Никитинской/Льва Толстого, городская больница имени А. Н. Шихобалова на Ленинской, 75 и здание на Молодогвардейской, 35, в котором располагалось губернское казначейство, а затем Центральный государственный архив.
Также в Самаре планируется приватизировать профилакторий на Земеца, 36а (в нем находился реабилитационный центр для больных наркоманией), медсанчасть № 2 на Кирова, 73а, бывшее стоматологическое отделение на ул. Литвинова, 129, поликлинику на ул. Главной, 1 и недострой на Врубеля, 21.
В Тольятти нового хозяина будут искать для недостроя на Цветном бульваре, 16б и детской пищевой станции на ул. Транспортной, 24. В Волжском районе приватизируют бывший санаторий "Волжская жемчужина", расположенный в Курумоче.
Последние комментарии
Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...
Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи
Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...
А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.
Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает