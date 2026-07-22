В Самаре на продажу выставят больницы Красного Креста и Шихобалова

В Самарской области список объектов, которые планируется приватизировать в 2025–2027 годах, пополнился знаковыми зданиями, в том числе памятниками архитектуры. Указ о корректировке списка 21 июля подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Среди исторических зданий, которые будут выставлены на продажу, три объекта — все в Самаре: больница общества Красного Креста на ул. Никитинской/Льва Толстого, городская больница имени А. Н. Шихобалова на Ленинской, 75 и здание на Молодогвардейской, 35, в котором располагалось губернское казначейство, а затем Центральный государственный архив.

Также в Самаре планируется приватизировать профилакторий на Земеца, 36а (в нем находился реабилитационный центр для больных наркоманией), медсанчасть № 2 на Кирова, 73а, бывшее стоматологическое отделение на ул. Литвинова, 129, поликлинику на ул. Главной, 1 и недострой на Врубеля, 21.

В Тольятти нового хозяина будут искать для недостроя на Цветном бульваре, 16б и детской пищевой станции на ул. Транспортной, 24. В Волжском районе приватизируют бывший санаторий "Волжская жемчужина", расположенный в Курумоче.