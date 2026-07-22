16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре на продажу выставят больницы Красного Креста и Шихобалова СМТ "Электрощит" сваливается в банкротство Эксперт рассказал, стоит ли переводить деньги из банковских вкладов в недвижимость в 2026 году ВТБ и М2: рынок неипотеки снизился на 10% по итогам первого полугодия Непостроенный коттеджный поселок под Самарой выставлен за 269 млн рублей

Строительство и недвижимость Экономика и бизнес

В Самаре на продажу выставят больницы Красного Креста и Шихобалова

САМАРА. 22 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 297
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области список объектов, которые планируется приватизировать в 2025–2027 годах, пополнился знаковыми зданиями, в том числе памятниками архитектуры. Указ о корректировке списка 21 июля подписал губернатор Вячеслав Федорищев.

Фото: Александра Ламзина

Среди исторических зданий, которые будут выставлены на продажу, три объекта — все в Самаре: больница общества Красного Креста на ул. Никитинской/Льва Толстого, городская больница имени А. Н. Шихобалова на Ленинской, 75 и здание на Молодогвардейской, 35, в котором располагалось губернское казначейство, а затем Центральный государственный архив.

Также в Самаре планируется приватизировать профилакторий на Земеца, 36а (в нем находился реабилитационный центр для больных наркоманией), медсанчасть № 2 на Кирова, 73а, бывшее стоматологическое отделение на ул. Литвинова, 129, поликлинику на ул. Главной, 1 и недострой на Врубеля, 21.

В Тольятти нового хозяина будут искать для недостроя на Цветном бульваре, 16б и детской пищевой станции на ул. Транспортной, 24. В Волжском районе приватизируют бывший санаторий "Волжская жемчужина", расположенный в Курумоче.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 02 июля 2026 15:37 От пятиэтажек до высоток: показываем, что построят вместо двухэтажек на Кирова

Сейчас район утопает в зелени, а будут каменные джунгли. Кроме этого, не будет возможности расширить пр. Кирова. А Ботагоз Кинжалиновой нужно встретиться с краеведами...

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:32 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом с КНПЗ, с толевого волокуша, с гокса на шоссейной канализацией --- вонища, плюс 24/7 загруженное шоссе с вонючим, неконтролируемыми развалюхами выбросы СО с машин....вонища , при бездействии департамента экологии и гаи

Афип Анапский 04 апреля 2026 10:29 Около Южного моста построят микрорайон на 40 тысяч человек: карта

Там сероводородом воняет у амбара с КНПЗ и с Лопатинской станции, а также с ГОКС-хранилища на шоссейной...а когда северный ветер _' дышите глубже с толевого завода тошнотворной химозой.... Вонь там!! Администрация региона НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ ПО ЭКОЛОГИИ, СЕРОВОДОРОДОМ ТРАВЯТ, ПЕРВОЕ МЕСТО ПО ЭТОМУ ПО РОССИИ ЗАНЯЛИ ЗА 2025 ГОД ЛИДЕРЫ РОССИИ ПО ВЫБРОСАМ...говорит о чем то, в первую очередь о работе заботе администрации о гражданах...

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:49 Глава самарского минстроя анонсировал строительство новых микрорайонов

А чего на Кряжу бы поле для гольфа не построить? Не все же картошку копать.

Елена Ертыбашева 27 ноября 2025 04:12 Кварталы Безымянки планируется отдавать под застройку с бонусом

Понятный механизм КРТ ? Вы серьёзно товарищ Грачев? Видимо по этому в суды люди ходят, остаивают свои права.Ваше модное слово КРТ ущимляет права обычных граждан, народ очнитесь! Вас скоро вышвернут на улицу заплатив копейки по решению суда. Присоединяйтесь к исковым в областном суде, отстаивайте свои права! Кроме вас это никто не сделает

Фото на сайте

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Резидент "Жигулевской долины" компания Whitebase поставляет продукцию в ОАЭ

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Строительство метро "Театральная" вышло на новый уровень

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2