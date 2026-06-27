В Тольятти продают корпус бывшей школы на бульваре Королева

В Тольятти на торги выставлено здание на бульваре Королева, д. 13, пом. 3. Информация опубликована на сайте финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.
Начальная цена трехэтажного здания площадью 2 957 кв. м установлена в 41,92 млн рублей. Объект находится в федеральной собственности.
Заявки на торги принимаются до 17 августа, торговая сессия пройдет 21 августа.
Здание является одним из корпусов бывшей школы №42, на базе которой с 1988 г. размещался филиал Куйбышевского государственного педагогического института. Филиал затем стал частью Тольяттинского государственного университета.
Сейчас в здании базируется Федерация армейского рукопашного боя Самарской области. Оно соединено переходом с другими корпусами, где сейчас размещаются МФЦ, центр "Мой бизнес", бизнес-инкубатор Тольятти и другие организации.
Последние комментарии
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...
Рядом с онкоцентром жить бы не стала ни за какие коврижки. Место с очень тяжелой энергетикой.
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Надеюсь с обременением)
Слило правительство Дом печати Шаповалову, государство не заинтересовано приобретать за бесценок такие здания и землю. ЯРКИЙ ПРИМЕР СЛИЯНИЯ "БИЗНЕСА" И "ВЛАСТИ". ПРОЦВЕТАЙ ШАПОВАЛОВ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВА, А,ГЛАВНОЕ, ЗА СЧЕТ ЗАРПЛАТЫ ЛЮДЕЙ. ВСЕ ПОД БОГОМ ХОДИМ.