В Тольятти продают корпус бывшей школы на бульваре Королева

В Тольятти на торги выставлено здание на бульваре Королева, д. 13, пом. 3. Информация опубликована на сайте финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Начальная цена трехэтажного здания площадью 2 957 кв. м установлена в 41,92 млн рублей. Объект находится в федеральной собственности.

Заявки на торги принимаются до 17 августа, торговая сессия пройдет 21 августа.

Здание является одним из корпусов бывшей школы №42, на базе которой с 1988 г. размещался филиал Куйбышевского государственного педагогического института. Филиал затем стал частью Тольяттинского государственного университета.

Сейчас в здании базируется Федерация армейского рукопашного боя Самарской области. Оно соединено переходом с другими корпусами, где сейчас размещаются МФЦ, центр "Мой бизнес", бизнес-инкубатор Тольятти и другие организации.