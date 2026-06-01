"Заброшку" на ул. Юбилейной в Тольятти выставят на торги

Здание на ул. Юбилейной, 31, литера З будет выставлено на торги. Такая информация появилась на сайте финансового института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ.

Комплекс по ул. Юбилейной, 31, известный в народе как "Тюбетейка", по данным местных СМИ, строился в 1990-х годах на средства Государственной налоговой инспекции по г. Тольятти. Комплекс зданий с различными литерами занят офисами. Литера З при этом пустует с 1997 г., лишь часть ее до конца 2023 г. занимала городская прокуратура.

Вопрос о судьбе здания поднимали депутаты гордумы Тольятти. Так, в ноябре 2025 г. они обращались в Росимущество с просьбой привести здание в порядок и организовать его охрану. В обращении указывалось, что "заброшка" подвергалась атакам вандалов и пироманов, портит архитектурный облик города и представляет угрозу для жителей.

В апреле 2026 г. депутаты, не дождавшись действий от Росимущества, предложили ведомству передать здание в муниципальную собственность.

На днях на сайте ДОМ.РФ появилась информация о готовящихся торгах по этому объекту. Его планируется реализовать двумя частями - помещениями площадью 5,3 тыс. кв. м и 0,98 тыс. кв. м. Торги намечены на третий квартал 2026 года. Другие детали пока не раскрываются.