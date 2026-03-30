"Амград" вошёл в число лучших ЖК Самарской области

САМАРА. 30 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Макрорайон "Амград" в Самаре занял второе место в номинации "Лучший жилой комплекс-новостройка Самарской области".

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Премия "ТОП ЖК" — один из ключевых отраслевых ориентиров качества. Конкурс проходит седьмой год подряд, проекты оцениваются по 133 параметрам, включая стандарты комплексного развития территорий Минстроя России и ДОМ.РФ. В 2026 году в нём участвовали более 1,5 тыс. жилых комплексов от 700 застройщиков по всей стране.

"Амград" — проект холдинга "Глобал Вижн", интегратора городской среды. Его ключевое преимущество — локация и насыщенная инфраструктура. В шаговой доступности расположен ТК "Амбар": магазины разных категорий, кинотеатр, фитнес-клуб с бассейном, рестораны, супермаркеты, детские и спортивные гипермаркеты, парк развлечений. Жителям не нужно тратить время на поездки — всё рядом, включая сценарии досуга в любую погоду.

В проекте предусмотрены дома переменной этажности с улучшенной инсоляцией, соседский центр с коворкингом, библиотекой и детскими пространствами. Дворы закрыты для машин, парковка рассчитана по принципу 1:1. Дополнительно — спортивные площадки, зоны для выгула собак, колясочные и сквозные подъезды.

