Историческая недвижимость становится новым вектором развития регионов

22 - 23 января в замке Нойхаузен под Калининградом на форуме "Экономика наследия" собралось более 600 участников из всех уголков России. Мероприятие стало ключевой федеральной площадкой для обсуждения будущего объектов культурного наследия (ОКН) как драйверов экономического роста.

В приветственном слове министр культуры РФ Ольга Любимова отметила: "Форум "Экономика наследия" признан важной площадкой для выработки эффективных решений. Здесь представлены реализованные проекты и новые подходы, которые помогут сделать сохранение объектов культурного наследия устойчивой экономической стратегией развития регионов".

Организаторами выступили Благотворительный фонд "Том Сойер Фест — Наследие" (Самара), Центр капитализации наследия (Москва) и Замок Нойхаузен (Калининград) при поддержке Фонда Президентских грантов, Министерства культуры РФ, ДОМ.РФ, Агентства стратегических инициатив, Правительства Калининградской области и других партнёров. Официальным информационным партнером форума выступил ТАСС.

Впервые в истории отрасли на одной площадке встретились свыше 150 инвесторов, заинтересованных в реставрации исторической недвижимости, и 27 ведущих архитектурных бюро. Несколько коммерческих контрактов были заключены прямо на форуме, что подчеркнуло его практическую значимость.

Форум открыла стратегическая сессия "Наследие как национальный приоритет: стратегия инвестиций и развития". Модератором выступила Анастасия Кнор, директор Благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие" (Самара). В начале дискуссии она привела важные данные, подтверждающие экономическую значимость сферы наследия.

По данным ДОМ.РФ и Центра макроэкономического анализа, вовлечение в оборот 1000 объектов культурного наследия создаст более 53 000 рабочих мест и принесет дополнительных 19 млрд рублей налоговых и страховых отчислений ежегодно.

Туризм, основанный на наследии, — один из драйверов инвестиционного развития регионов. Культурный туризм составляет 37% мирового турпотока и растет на 15% в год.

На форуме были детально рассмотрены кейсы регионов. Участники обсудили успешные практики адаптации памятников под современные функции — от бутик-отелей до галерей и культурных кластеров.

"Реставрировать в одиночку точечные объекты — это не очень эффективно, — уверена Анастасия Грушецкая, соучредитель агентства "Центр капитализации наследия". — Нужно выстраивать экономику для целых улиц, кварталов. Переходить от разрозненных усилий к системному партнёрству. Как показала сессия "Стратегия партнерства: как бизнес и власть вместе создают новую экономику наследия", успешные кейсы от Нижнего Новгорода до Томска объединяет одно: создание региональных операторов развития — специальных структур (агентств, фондов, АНО), которые концентрируют на себе мастер-планы, экономические расчёты и, главное, объединяют интересы и ресурсы всех сторон. Такой оператор синхронизирует действия власти, привлекает бизнес и меры поддержки из разных источников, чтобы развивать не отдельные памятники, а целостную историческую среду, превращая наследие из обузы в драйвер экономики".

Организаторы выражают уверенность, что инициативы, рожденные на форуме, станут основой для масштабного вовлечения исторического наследия в экономическую жизнь страны.

Анастасия Кнор, директор Благотворительного фонда "Том Сойер Фест — Наследие": "Нам было важно сделать форум для инвесторов в историческую недвижимость. Я вижу, как этот процесс набирает обороты по стране, но зачастую эмоциональный порыв разбивается о бюрократические процедуры. Поэтому форум — это честный разговор о том, как можно и нужно работать с историческими объектами, как правильно рассчитать возврат инвестиций и получить преимущество на рынке".

Анастасия Грушецкая и Надин Кулешова, учредители Центра капитализации наследия: "Форум "Экономика Наследия" — это знаковое событие. Впервые в России мы создаем не просто дискуссионную площадку, а практический инструмент, где сохранение культурного кода становится понятной и прибыльной инвестицией".

Юлия Куварзина, соучредитель Делового клуба "Наследие и экономика": "Этот форум важен, потому что он выявляет активных людей в сфере наследия и формирует прозрачные правила взаимодействия. Экономика объектов наследия появляется именно тогда, когда их смысл существования понятен посетителям".