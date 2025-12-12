86% покупателей разочарованы классом своего жилья

На конференции "Можно Девелопмент", которая прошла в конце прошлой недели, ВолгаНьюс пообщался с Ольгой Хасановой, генеральным директором и основателем экосистемы и премии URBAN. Эксперт рассказала, почему большинство покупателей недовольны новостройками, чем региональное жильё может конкурировать с московским и как выбрать квартиру правильно.

— Вы говорили, что 86% покупателей разочарованы классом жилья после покупки. Чем именно недовольны люди?

— Речь о том, что заявленный девелопером класс часто не совпадает с реальным уровнем продукта. Исследования URBAN строятся на опросах жителей новостроек, фокус-группах и аналитике по объектам-номинантам премии, где сопоставляются ожидания, маркетинговые обещания и фактическое качество.

Наиболее частые претензии касаются несоответствия качества отделки и инженерии, разочарования благоустройством, шумом и уровнем транспортной доступности, а также недостатка парковочных мест. Отсюда идея стандартизации: когда класс объекта описан чётко и прозрачно, у покупателя меньше риска столкнуться с "красивой обёрткой" без соответствующей начинки.

— На что советуете обратить внимание при покупке квартиры?

— Покупка квартиры — это баланс нескольких параметров. Я выделила бы следующие ключевые факторы: городская среда (транспортная доступность, наличие парков, качество благоустройства); социальная инфраструктура (школы, детские сады, поликлиники в реальном радиусе); параметры дома (класс жилья, инженерные системы, шумоизоляция); параметры квартиры (планировки, инсоляция, высота потолков, зоны хранения); управление и расходы (кто управляет домом, какие будут эксплуатационные платежи).

— Удивились, что в регионах есть жильё высокого класса?

— Москва задаёт высокую планку, но сегодня в регионах есть проекты, которые можно ставить с ними в один ряд. Премия URBAN фиксирует сильные региональные жилые комплексы бизнес- и премиум-класса, которые выигрывают наравне со столичными.

Удивляет не только уровень архитектуры и благоустройства, но и готовность региональных девелоперов экспериментировать с планировками, общественными пространствами и сервисами. Региональный рынок постепенно перестаёт быть "догоняющим" и начинает предлагать собственные сильные решения.

— Что будет актуально на рынке жилья через 10-50 лет?

— Через ближайшие 10–15 лет жильё станет более "умным" и персонализированным: цифровая инфраструктура, сервисы по подписке, гибкие общественные пространства будут нормой для качественных проектов. Формируется запрос на тишину, экологичность, энергоэффективность и возможность быстро менять сценарий использования квартиры без капитальной реконструкции.

На горизонтах 50–100 лет жильё превратится в высокотехнологичный модуль городской экосистемы, но при этом неизменной останется ценность человеческого масштаба, качественной городской среды и умного проектирования, которое ставит в центр не квадратные метры, а жизнь людей.