В Самарской области застройщики частично закрыли продажи нового жилья

В новостройках Самарской области распродано 34% квартир (523 тысячи кв. метров). Об этом врио главы регионального минстроя Александр Фомин заявил в четверг, 22 января, на совещании, посвященном развитию отрасли, в котором приняли участие руководители строительных компаний.

По его словам, нераспроданным остается 49% жилья (758 тысяч кв. метров). Закрыты продажи 17% квартир (260 тысяч кв. метров).

"Сегодня рынок недвижимости в Самарской области демонстрирует позитивную динамику. Продажи оживают, спрос растет — поддержка через ипотеку, выплаты семьям участников СВО и материнский капитал делают инвестиции в жилье особенно привлекательными. Мы видим, что недвижимость остается надежным инструментом для накоплений и дохода, с проверенной доходностью 14–17% годовых, если не учитывать квартиры на котлованах. Поэтому призываю застройщиков максимально открывать продажи, давать жителям больше возможностей выбрать свое жилье. Это выгодно и для бизнеса, и для людей, и помогает развивать наш регион", — отметил Александр Фомин.