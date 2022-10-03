Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Бывший офис "АктивКапитал банк" на ул. Красноармейской, 1 в Самаре выкупил директор ООО "ОйлАгро" Рафаил Душтуров, близкий семье бизнесмена Николая Чудаева.

Актив площадью 3,3 тыс. кв. м продавался в рамках банкротства банка. Впервые он был выставлен на продажу в октябре 2019 г. за 312,6 млн рублей. Однако покупателя удалось найти только через три года, а сумма сделки составила лишь 76,1 млн рублей. Соответствующая информация размещена на Федресурсе 28 сентября.

Вероятно, столь значительное падение цены связано в том числе с рассматривающимся в самарском арбитраже иском ООО "Самарские строительные технологии", потребовавшего признания здания самостроем и его сноса. Компания владеет участком земли, граничащим, по данным Публичной кадастровой карты, с участком, на которым расположен бывший офис "АктивКапитал банка". Судя по всему, "Самарские строительные технологии" считают, что здание находится на их территории.

Рафаил Душтуров, по данным ИАС Seldon.Basis, выступает директором и учредителем ряда агропредприятий. В частности, он руководит и владеет ООО "ОйлАгро", выступающим оператором маслозавода в с. Калиновка Сергиевского района. До мая 2021 г. Душтуров также значился совладельцем ООО "Агро-Альянс", подконтрольного крупному самарскому бизнесмену Николаю Чудаеву, бенефициару парфюмерно-косметической фабрики "Весна" и девелоперской группы "Древо", застраивающей в том числе "Южный город" в Волжском районе.