В "Амграде" стартовала акция для студентов

Начало приемной кампании — время, когда многие семьи задумываются не только о выборе вуза, но и о том, где будет жить будущий студент. Для тех, кто планирует обучение в Самаре, макрорайон "Амград" запустил специальную акцию "Студентам дорога — студентам почёт".

Сегодня покупка собственной студии нередко становится альтернативой многолетней аренде. Вместо ежемесячных платежей за съемное жилье родители могут инвестировать в недвижимость, которая останется в собственности семьи и после окончания учебы.

Квартиры-студии — один из самых востребованных форматов для студентов. Компактная площадь позволяет рационально использовать каждый метр, а современные планировочные решения дают возможность организовать полноценное пространство для учебы, отдыха и приема гостей.

После получения диплома такую квартиру можно оставить для собственного проживания, сдавать в аренду или использовать как первоначальный взнос при покупке более просторного жилья. Таким образом первое жилье становится не только комфортным местом для жизни во время учебы, но и долгосрочной инвестицией в будущее.

Воспользоваться специальным предложением могут будущие студенты и недавние выпускники, подтвердившие свой статус документом об образовании или зачётной книжкой.

Подробности — на сайте AMGRAD.RU и в офисе продаж по телефону +7 (846) 215-17-54.

В период с 01.05.2026 г. до 31.08.2026 г. при заключении договора участия в долевом строительстве в отношении квартир-студий, расположенных в строящемся объекте капитального строительства "Амград". Квартал № 4. Жилые дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями по адресу: г. Самара, Куйбышевский район, Южное шоссе. 1 этап строительства. Дом № 2, предоставляется скидка от Застройщика в размере 300 000 рублей. Скидка не суммируется с другими программами лояльности и акциями. Рекламодатель и Застройщик: ООО "Специализированный застройщик "ГВ Холдинг" (443085 г. Самара, Южное шоссе, 5. ИНН 6314040421 ОГРН 1156313030917). Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте AMGRAD.RU и в офисе продаж по тел.: (846) 215-17-54.