Жилые башни "Баланс Тауэрс" получили международное признание

Международное жюри престижной премии в сфере недвижимости Real Estate Property Awards (REPA) 2026 назвало жилой небоскрёб "Баланс Тауэрс" лучшим в номинации "Концепция высотного здания". В этом году проекты оценивали 16 экспертов из 14 стран, рассматривая их в мировом контексте — от устойчивого развития до кросс-культурной адаптации. Торжественная церемония вручения премии REPA 2026 прошла 18 июня в Сочи на площадке Red Arena.

Данил Либуркин, генеральный директор девелоперской компании "Альянс-Менеджмент":

"Когда мы работали над жилыми башнями "Баланс Tауэрс", мы сразу понимали, что у проекта будет не региональный статус. Архитектурная концепция, технологии строительства, материалы, инженерные решения и потребительские атрибуты — все это выводит объект на федеральный уровень. А вот международное признание было нашей мечтой, мы к этому стремились. И получили! Нас выбрало международное жюри, как лучшую концепцию высотного здания. Гордимся! Мы рады представлять не только наш проект, но и весь Самарский регион и родной город на федеральном и международном уровне. Поздравляю всех, кто купил квартиру и планирует покупать в Баланс Тауэрс. Вы будете жить в Самаре в самом титулованном доме!"