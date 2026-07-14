Эксперты назвали главную причину не откладывать покупку квартиры

Правительство перенесло принятие решения о возможном изменении условий программы "Семейная ипотека". Если ранее новые параметры ожидались с 1 июля, то теперь Минфин сообщил, что действующие правила сохраняются до 1 октября 2026 года. Именно к этому сроку власти планируют определить дальнейшую судьбу программы.

Какими будут новые условия, пока официально не объявлено. Однако уже несколько месяцев обсуждаются различные варианты модернизации программы — от изменения требований к заемщикам до пересмотра отдельных параметров льготного кредитования. Часть этих инициатив может сделать семейную ипотеку менее доступной.

По мнению экспертов, сегодня важно воспользоваться окном возможностей, когда одновременно действуют государственная программа поддержки, широкий выбор квартир и специальные предложения от застройщиков.

Например, в макрорайоне "Амград" на ряд трехкомнатных квартир действует скидка до 1 424 000 рублей по акции "Назад в будущее". По программе "Квартира месяца" отдельные квартиры можно приобрести со скидкой до 7%, а покупатели квартир-студий могут воспользоваться акцией "Студентам дорога — студентам почет", предусматривающей скидку 300 000 рублей. Полный перечень акционных квартир опубликован на сайте застройщика.

Здесь созданы закрытые дворы без автомобилей, современные детские и спортивные площадки, работает первый в Самарской области соседский центр с бесплатными мероприятиями для жителей. На каждую квартиру предусмотрено парковочное место, а рядом расположен торговый комплекс "Амбар" с гипермаркетом, кинотеатром, фитнес-клубом, ресторанами и более чем 200 магазинами.

Если осенью условия семейной ипотеки действительно изменятся, покупатели могут потерять сразу две возможности: оформить кредит по действующим правилам и воспользоваться сегодняшними предложениями застройщиков. Именно совпадение этих факторов эксперты называют главной причиной не откладывать покупку квартиры.