Участок бывшей табачной фабрики в Самаре продают под ЖК за 1 млрд рублей

На Авито появилось объявление о продаже участка земли на пересечении ул. Авроры и ул. Дыбенко в Самаре, который ранее занимала табачная фабрика "Самарская". За 210 соток собственник просит 1 млрд рублей.

Объявление снабжено лаконичным описанием: "Продам земельный участок под застройку жилого квартала. Продажа от собственника". В качестве иллюстрации приложен рендер с многоэтажным жилым комплексом, занимающим практически весь участок.

Сейчас на этой территории находится недострой торгово-развлекательного комплекса. Его проект изначально презентовали в 2005 г. и планировали достроить к 2007 году. Общая площадь трехэтажного комплекса вместе с парковкой на 2200 машин должна была превысить 30 тыс. кв. м.

В 2020 г. появилась информация о планах собственника объекта - ООО "Коммерческая фирма "Аттис" - завершить стройку. При этом была частично изменена концепция - его площадь намеревались увеличить до 40 тыс. кв. м.

Однако, судя по материалам Картотеки арбитражных дел, "Аттису" не удалось добиться продления разрешения на строительство, полученного в 2018 году. Минстрой региона в 2024 г. отказал компании на том основании, что Госстройнадзор Самарской области прекратил государственный строительный надзор на объекте.

В сентябре 2025 г. ФНС подала иск о банкротстве "Аттиса" из-за долга в 13 млн рублей. Дело еще рассматривается. Параллельно совладелец компании Светлана Круглова пыталась оспорить регистрацию прав собственности на недострои, ссылаясь на то, что директор действовал без разрешения собственников. В марте этого года арбитраж ей отказал.

В 2024 г. связанные с Александром Милеевым структуры выставили на продажу ряд крупных участков в Самаре, которые до сих пор экспонируются.