Участок бывшей табачной фабрики в Самаре продают под ЖК за 1 млрд рублей

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
На Авито появилось объявление о продаже участка земли на пересечении ул. Авроры и ул. Дыбенко в Самаре, который ранее занимала табачная фабрика "Самарская". За 210 соток собственник просит 1 млрд рублей.

Объявление снабжено лаконичным описанием: "Продам земельный участок под застройку жилого квартала. Продажа от собственника". В качестве иллюстрации приложен рендер с многоэтажным жилым комплексом, занимающим практически весь участок. 

Сейчас на этой территории находится недострой торгово-развлекательного комплекса. Его проект изначально презентовали в 2005 г. и планировали достроить к 2007 году. Общая площадь трехэтажного комплекса вместе с парковкой на 2200 машин должна была превысить 30 тыс. кв. м. 

В 2020 г. появилась информация о планах собственника объекта - ООО "Коммерческая фирма "Аттис" - завершить стройку. При этом была частично изменена концепция - его площадь намеревались увеличить до 40 тыс. кв. м.

ООО "Коммерческая фирма "Аттис" было учреждено в 1999 году. Компания зарегистрирована на ул. Льва Толстого, 125. Совладельцами выступают Светлана Круглова и Владимир Рябушкин, который также является директором. На балансе ООО числятся активы на 404 млн рублей. Компания аффилирована депутату губернской думы Александру Милееву.

Однако, судя по материалам Картотеки арбитражных дел, "Аттису" не удалось добиться продления разрешения на строительство, полученного в 2018 году. Минстрой региона в 2024 г. отказал компании на том основании, что Госстройнадзор Самарской области прекратил государственный строительный надзор на объекте.

В сентябре 2025 г. ФНС подала иск о банкротстве "Аттиса" из-за долга в 13 млн рублей. Дело еще рассматривается. Параллельно совладелец компании Светлана Круглова пыталась оспорить регистрацию прав собственности на недострои, ссылаясь на то, что директор действовал без разрешения собственников. В марте этого года арбитраж ей отказал.

В 2024 г. связанные с Александром Милеевым структуры выставили на продажу ряд крупных участков в Самаре, которые до сих пор экспонируются.

