Еще один участок на южной окраине Самары отдают под комплексную застройку

ДОМ.РФ выставил на торги 12 га земли на улице Утевской в Самаре под комплексное развитие территории. Начальная цена - 9,16 млн рублей.
"Участок расположен вблизи военной части и нового жилого массива (напротив Южного города. - Прим. ред.). Возможно среднеэтажное строительство жилого квартала. Экологичная среда, места для летнего отдыха, растущий спрос на жилье в данной локации", - указано в объявлении.
Судя по приложенным документам, участок находится в федеральной собственности. Он был предназначен для строительства военного городка. Сейчас там пустырь.
Заявки принимаются до 22 июня. Сами торги планируется провести 26 июня.
Южная окраина Самары активно застраивается. На территории Волжского района продолжает расширяться микрорайон Южный город. На городской части строятся крупные ЖК "Заречье" и "Легенда".
Также минстрой анонсировал создание микрорайона около Южного моста - посмотрите карту. Причем там будет разрешено строить небоскребы.
Создание еще одного микрорайона минстрой запланировал в районе пересечения Южного и Уральского шоссе. Почитайте подробности.
