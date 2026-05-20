"Акрон" одержал гостевую победу над "Ротором" в первом стыковом матче — 2:0

В среду, 20 мая, в Волгограде в первом стыковом матче за право играть в Премьер-лиге тольяттинский "Акрон" одержал победу над местным "Ротором" — 2:0.

И.о. главного тренера красно-черных Мурат Искаков перед матчем внес четыре изменения в состав по сравнению с игрой против "Крыльев Советов". С первый минут появились Тереховский, Эсковаль, Бистрович и Дзюба.

Гости открыли счет в конце первого тайма. Бистрович подал с углового, Эсковаль сделал скидку на Беншимола, который в падении воткнул мяч в сетку ворот соперника — 0:1.

На 51 минуте тольяттинцы увеличили свое преимущество. Фернандес навесил с левого фланга, а Беншимол головой переправил мяч в дальний угол — 0:2.

На игре присутствовало 34 тысячи болельщиков.

Ответную встречу "Акрон" проведет в Самаре 23 мая в 19:30 по местному времени. Для посещения матча Fan ID не требуется.