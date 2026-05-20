16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Акрон" одержал гостевую победу над "Ротором" в первом стыковом матче — 2:0 Председателем совета директоров "Крыльев Советов" стал Максим Симонов Главным тренером "Крыльев" останется Сергей Булатов Исполнять обязанности главного тренера ФК "Акрон" будет Мурат Искаков Сергей Булатов: "Мы показали, что можем и хотим играть"

Футбол Спорт

"Акрон" одержал гостевую победу над "Ротором" в первом стыковом матче — 2:0

ВОЛГОГРАД. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 67
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 20 мая, в Волгограде в первом стыковом матче за право играть в Премьер-лиге тольяттинский "Акрон" одержал победу над местным "Ротором" — 2:0.

И.о. главного тренера красно-черных Мурат Искаков перед матчем внес четыре изменения в состав по сравнению с игрой против "Крыльев Советов". С первый минут появились Тереховский, Эсковаль, Бистрович и Дзюба. 

Гости открыли счет в конце первого тайма. Бистрович подал с углового, Эсковаль сделал скидку на Беншимола, который в падении воткнул мяч в сетку ворот соперника — 0:1.

На 51 минуте тольяттинцы увеличили свое преимущество. Фернандес навесил с левого фланга, а Беншимол головой переправил мяч в дальний угол — 0:2.

На игре присутствовало 34 тысячи болельщиков.

Ответную встречу "Акрон" проведет в Самаре 23 мая в 19:30 по местному времени. Для посещения матча Fan ID не требуется.

Гид потребителя

Последние комментарии

Ишкирда Пиздундаева 25 января 2026 00:52 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.

андрей пугин 24 января 2025 17:16 Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московской "Родиной"

Самаре это не интересно.

андрей пугин 25 декабря 2024 09:03 "Акрон" на сборах сыграет с "Родиной" и "Урарту"

Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.

андрей пугин 24 декабря 2024 08:23 "Акрон" проведет сборы на берегу Персидского залива

Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.

Андрей Куропаткин 26 августа 2024 05:02 Доминик Ороз: "Меня сразу убедила концепция клуба, и я приехал сюда играть в футбол"

Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31