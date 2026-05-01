"Крылья Советов" оказались сильнее московского "Спартака"

В пятницу, 1 мая, в 28 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене", "Крылья Советов" обыграли московский "Спартак", сообщает пресс-служба клуба. Посмотреть игру пришли 20519 болельщиков.

На 10-й минуте встречи за фол на Сергей Бабкине главный арбитр встречи Сергей Карасев назначил в ворота гостей пенальти, который реализовал Фернандо Костанза — 1:0. "Спартак" сравнял счет на 64 минуте встречи, с передачи Игоря Дмитриева отличился Манфред Угальде — 1:1. На 75 минуте самарцы убежали в контратаку, Кирилл Печенин получив мяч от Сергея Бабкина, не без помощи рикошетов, отправил мяч в ворота "Спартака" — 2:1.

В 29 туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостях встречаются с "Оренбургом", игра состоится в воскресенье, 10 мая, в 13:30.

В заключительном, 30 туре, "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают тольяттинский "Акрон". Как и все матчи тура игра состоится в воскресенье, 17 мая, в 19:00.