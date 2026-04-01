"Крылья Советов" возглавил Сергей Булатов

Руководством ПФК "Крылья Советов" и Магомедом Адиевым принято решение о прекращении сотрудничества по соглашению сторон, сообщает пресс-служба клуба.

Магомед Адиев возглавил команду перед стартом сезона 2025/26. Под его руководством самарцы после 22 туров занимают 13-е место в турнирной таблице МИР РПЛ (5 побед, 6 ничьих, 11 поражений), дойдя полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Сергей Булатов. В составе "Крыльев Советов" он выступал в 1997-1998 гг. и провел 29 матчей, забил 10 голов.

Специалист работает в клубе с 2020 г.: до лета 2025 г. - занимал должность старшего тренера, затем - куратор развития молодежного направления.

В составе тренерского штаба "Крыльев" в 2020-2025 гг. он помог команде установить ряд рекордов в ФНЛ и досрочно завоевать золотые медали Первенства, а также во второй раз в истории клуба выйти в финал Кубка России.

Напомним, ранее ряд СМИ сообщал о возможном уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера "Крыльев Советов". Слухи об этом начали появляться после визита наставника самарцев в Казахстан, где он провел переговоры с "Актобе".