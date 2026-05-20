MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 объединили коммуникации и HR

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
19 мая на конференции ЦИПР-2026 компания облачных коммуникационных сервисов для бизнеса MANGO OFFICE и ИТ-холдинг Т1 подписали соглашение о долгосрочном стратегическом партнерстве.

Фото: предоставлено Холдингом Т1

Одним из первых проектов в рамках сотрудничества стала интеграция HR-системы "Юнион" (входит в ИТ-холдинг Т1) с сервисами MANGO OFFICE для автоматизации подбора персонала. Решение увеличивает продуктивность рекрутеров в шесть раз и вдвое сокращает сроки закрытия вакансий.

Теперь рекрутеры смогут звонить кандидатам прямо из интерфейса "Юнион". Система автоматически сохраняет историю и записи разговоров, а при входящем звонке определяет кандидата или создает новую карточку, сокращая время на рутинные действия. Интеграция ориентирована на компании, где критична скорость найма: массовый подбор в ритейле, e-com, логистике и HoReCa, высококонкурентный найм в IT, digital и продажах, а также закрытие чувствительных позиций через защищенные сценарии коммуникации.

"Коммуникационная инфраструктура сегодня напрямую влияет на устойчивость и эффективность бизнеса. Компаниям уже недостаточно разрозненных инструментов — звонков, встреч и переписок. Им нужны единые цифровые среды, которые встроены в реальные процессы и работают без разрывов. Вместе с ИТ-холдингом Т1 мы сможем быстрее и точнее закрывать эти задачи для корпоративных и государственных клиентов", — отмечает Денис Голованов, генеральный директор MANGO OFFICE.

"Сегодня рынок движется в сторону интегрированных платформ, объединяющих в себе сразу несколько инструментов. Совмещая экспертизу Т1 в создании корпоративных ИТ-решений и сильные коммуникационные технологии MANGO OFFICE, мы сможем предлагать рынку более востребованные решения — как для HR-направления, так и для других сфер и бизнес-процессов", — комментирует Василий Саутин, коммерческий директор вертикали "Программные Решения" ИТ-холдинга Т1.

