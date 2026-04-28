Более полумиллиона зрителей посетили фестиваль INTERVALS в Нижнем Новгороде

Т2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги международного фестиваля медиаискусств INTERVALS"26. Событие в этом году посетило более полумиллиона человек. Особой популярностью пользовались уличные локации, в числе которых — совместный проект Т2 и dreamlaser под названием Transmission.

В 2026 году фестиваль прошел на 19 локациях. Цифровые художники из разных стран смогли переосмыслить ключевые городские локации — Чкаловскую лестницу, мыс на Стрелке, сквер Свердлова и многие другие. В общей сложности событие посетило 530 тысяч человек. В основном это сами нижегородцы, а также гости из Москвы, Казани, Самары и других городов.

В Александровском саду можно было увидеть инсталляцию Transmission от Т2 и студии dreamlaser. В основу идеи проекта лег принцип развития мобильной связи — каждый человек, попадая в зону действия инсталляции, "нагружал" сеть. От количества зрителей зависели световые сценарии объекта — от более спокойных до мощных и динамичных. Поэтому каждый гость становился частью светового шоу, а не просто наблюдателем.

Оператор Т2 впервые поддержал фестиваль INTERVALS в 2021 году. На площадках события компания не просто демонстрирует свое технологическое лидерство — она помогает сделать событие еще более масштабным и привлечь к участию студии и артистов со всего мира.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Фестиваль INTERVALS из года в год показывает, что технологии — это универсальный язык общения, когда авторы получают новые возможности для диалога со зрителем. И мы видим, что интерес к медиаискусству растет, ведь количество гостей фестиваля в этом году выросло еще на десятки тысяч. Как мобильный оператор, мы продолжим прилагать усилия для того, чтобы Нижний Новгород и дальше оставался комфортным для абонента городом, где искусство и цифра могут существовать и развиваться в одной плоскости".