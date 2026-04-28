16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Эксперт рассказал, под кого подстраивать резюме — под человека или под ИИ-агента Авито Авто: эксперты рассказали о планах выхода новых машин и брендов КНР на рынок РФ Т2 запустила бесплатный безлимитный интернет в более 30 странах мира Сбер представил флагманскую модель для редактирования и создания изображений Цифровое гостеприимство: отельеры и рестораторы Самары оценили сервисы от "Ростелекома"

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Более полумиллиона зрителей посетили фестиваль INTERVALS в Нижнем Новгороде

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 264
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Т2, российский оператор мобильной связи, подвел итоги международного фестиваля медиаискусств INTERVALS"26. Событие в этом году посетило более полумиллиона человек. Особой популярностью пользовались уличные локации, в числе которых — совместный проект Т2 и dreamlaser под названием Transmission.

Фото: Катерина Спехова

В 2026 году фестиваль прошел на 19 локациях. Цифровые художники из разных стран смогли переосмыслить ключевые городские локации — Чкаловскую лестницу, мыс на Стрелке, сквер Свердлова и многие другие. В общей сложности событие посетило 530 тысяч человек. В основном это сами нижегородцы, а также гости из Москвы, Казани, Самары и других городов.

В Александровском саду можно было увидеть инсталляцию Transmission от Т2 и студии dreamlaser. В основу идеи проекта лег принцип развития мобильной связи — каждый человек, попадая в зону действия инсталляции, "нагружал" сеть. От количества зрителей зависели световые сценарии объекта — от более спокойных до мощных и динамичных. Поэтому каждый гость становился частью светового шоу, а не просто наблюдателем.

Оператор Т2 впервые поддержал фестиваль INTERVALS в 2021 году. На площадках события компания не просто демонстрирует свое технологическое лидерство — она помогает сделать событие еще более масштабным и привлечь к участию студии и артистов со всего мира.

Алексей Сидоров, директор макрорегиона "Волга" Т2:

"Фестиваль INTERVALS из года в год показывает, что технологии — это универсальный язык общения, когда авторы получают новые возможности для диалога со зрителем. И мы видим, что интерес к медиаискусству растет, ведь количество гостей фестиваля в этом году выросло еще на десятки тысяч. Как мобильный оператор, мы продолжим прилагать усилия для того, чтобы Нижний Новгород и дальше оставался комфортным для абонента городом, где искусство и цифра могут существовать и развиваться в одной плоскости".

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

Антон Сотников 20 августа 2025 17:41 От оператора к оператору теперь можно перейти со своим тарифом

Значит это один оператор - "офис-бе", и надо искать какую-то альтернативу.

Геннадий А 06 августа 2025 09:37 Электричку Самара - аэропорт Курумоч запустят в 2028 году

Сначала нам 2 раза вводили московское время. Теперь решили повторить авантюру(или очередной распил бюджета) с электричкой в аэропорт. А почему провалилась она не проанализировали. А провалилась эта идея не только из-за того, что там надо было топать с чемоданами километр туда или обратно. Электричка технически не способна синхронизироваться с работой аэропорта. Проще, интервал между электричками несколько часов, а интервал между прилетами и улетами самолетов несколько минут. По логике инициаторов восстановления движения электричек я прилетев в Курумоч должен несколько часов ждать следующую электричку. А восстановить как в советское время маршруты автобусов 136 и 137, которые ходили каждые полчаса - плохая идея из-за низких затрат бюджетных денег. Всего-то надо закупить несколько автобусов. То ли дело строительство ж. д. ветки.

Фото на сайте

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3