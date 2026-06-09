Без багажа проблем: три фишки для уверенного отдыха за границей

Интересный факт: отпуск начинает приносить удовольствие задолго до вылета. Иначе как объяснить то самое чемоданное настроение, когда чувствуешь: все самое классное впереди! Но у тех, кто отправляется заграницу впервые, тревог тоже немало: как платить, если не хочется возить гору наличных? И что делать, если нужно будет позвонить домой, скачать карту города и забронировать ресторан с видом на залив?
Понимаем ваши опасения. Именно поэтому мы с оператором Т2 собрали несколько возможностей для путешественников, которые позволят исследовать другие страны так же уверенно, как российские курорты.
Мама, я в Дубае
Для мамы, конечно, важно не то, где вы отдыхаете, а все ли с вами в порядке. Стабильная голосовая связь в поездке — это не только психологический комфорт, но и безопасность. Вы всегда сможете позвонить гиду, близким или вызвать экстренные службы. Оператор Т2 первым на отечественном рынке сделал то, о чем мечтали миллионы туристов — приравнял звонки в Россию из роуминга к домашним тарифам. Условия доступны для абонентов ряда тарифов в более чем 50 странах мира и позволяют оставаться на связи без переплат. Удобно, что услуга активируется автоматически. Клиенту не нужно нигде регистрироваться и постоянно контролировать баланс после каждого звонка.
Сами звонки из-за рубежа тоже становятся качественнее: Т2 продолжает развивать VoLTE-роуминг в популярных туристических и деловых направлениях. Речь идет о технологии, которая позволяет разговаривать через 4G как дома и слышать собеседника четко и без помех. Сегодня услуга доступна клиентам оператора на 23 зарубежных территориях и в 30 сетях международных операторов. Так что если в трубке что-то и будет шуметь, то пусть это будет море!
А Wi-Fi до бассейна достает?
Связь в роуминге принято считать чем-то почти элитным — как "теннисный клуб" или "личный водитель". Именно поэтому многие бронируют туры с мыслью: "ладно, в отеле через Wi-Fi" все загружу. На практике это не всегда удобно, особенно если вы из тех, кто в шесть утра уходит занимать шезлонг у бассейна, а возвращается уже после ужина.
Т2 снова меняет правила игры. Оператор бесплатно предоставляет абонентам безлимитный интернет в 34 странах мира. Клиенты популярных тарифов могут ежедневно выходить в сеть и делиться эмоциями в соцсетях без дополнительной платы. Стандартная услуга дает 15 дней выгоды, чего более чем достаточно даже для продолжительного отпуска в две недели. А с мультиподпиской MiXX от Т2, которая дает доступ к популярным сервисам от партнеров, этот срок увеличивается до 22 дней.
В Т2 постоянно анализируют активность своих абонентов, чтобы формировать выгодные условия для путешественников по самым популярным маршрутам. Так, предложение с безлимитным интернетом действует в Турции, Таиланде, Грузии, Китае, Армении и других странах.
Хау мач из зе лукум?
Обменять наличку, носить с собой целую пачку купюр, тайком ощупывая карман на каждом шагу — не то, чем хочется заниматься на курорте. А пришитые к самым неожиданным предметам одежды карманы и вовсе канули в Лету. Но что тогда? Пластиковая карта, которую могут принять не везде?
Все эти вопросы тоже можно забыть вместе с карманами. У Т2 есть услуга оформления виртуальной международной карты "Плати по миру" в мобильном приложении. Открытие занимает всего две минуты — быстрее, чем вы выберете сувенир для коллеги в последние пару часов перед вылетом домой. Картой можно пользоваться в 180 странах — например, для оплаты покупок, такси и многого другого.
Надеемся, с этими лайфхаками ваша подготовка к отпуску пройдет без скачков кортизола и принесет только приятные впечатления, а сам отдых останется не только в памяти, но и на просторах ваших социальных сетей!
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.