Без багажа проблем: три фишки для уверенного отдыха за границей

Интересный факт: отпуск начинает приносить удовольствие задолго до вылета. Иначе как объяснить то самое чемоданное настроение, когда чувствуешь: все самое классное впереди! Но у тех, кто отправляется заграницу впервые, тревог тоже немало: как платить, если не хочется возить гору наличных? И что делать, если нужно будет позвонить домой, скачать карту города и забронировать ресторан с видом на залив?

Понимаем ваши опасения. Именно поэтому мы с оператором Т2 собрали несколько возможностей для путешественников, которые позволят исследовать другие страны так же уверенно, как российские курорты.

Мама, я в Дубае

Для мамы, конечно, важно не то, где вы отдыхаете, а все ли с вами в порядке. Стабильная голосовая связь в поездке — это не только психологический комфорт, но и безопасность. Вы всегда сможете позвонить гиду, близким или вызвать экстренные службы. Оператор Т2 первым на отечественном рынке сделал то, о чем мечтали миллионы туристов — приравнял звонки в Россию из роуминга к домашним тарифам. Условия доступны для абонентов ряда тарифов в более чем 50 странах мира и позволяют оставаться на связи без переплат. Удобно, что услуга активируется автоматически. Клиенту не нужно нигде регистрироваться и постоянно контролировать баланс после каждого звонка.

Сами звонки из-за рубежа тоже становятся качественнее: Т2 продолжает развивать VoLTE-роуминг в популярных туристических и деловых направлениях. Речь идет о технологии, которая позволяет разговаривать через 4G как дома и слышать собеседника четко и без помех. Сегодня услуга доступна клиентам оператора на 23 зарубежных территориях и в 30 сетях международных операторов. Так что если в трубке что-то и будет шуметь, то пусть это будет море!

А Wi-Fi до бассейна достает?

Связь в роуминге принято считать чем-то почти элитным — как "теннисный клуб" или "личный водитель". Именно поэтому многие бронируют туры с мыслью: "ладно, в отеле через Wi-Fi" все загружу. На практике это не всегда удобно, особенно если вы из тех, кто в шесть утра уходит занимать шезлонг у бассейна, а возвращается уже после ужина.

Т2 снова меняет правила игры. Оператор бесплатно предоставляет абонентам безлимитный интернет в 34 странах мира. Клиенты популярных тарифов могут ежедневно выходить в сеть и делиться эмоциями в соцсетях без дополнительной платы. Стандартная услуга дает 15 дней выгоды, чего более чем достаточно даже для продолжительного отпуска в две недели. А с мультиподпиской MiXX от Т2, которая дает доступ к популярным сервисам от партнеров, этот срок увеличивается до 22 дней.

В Т2 постоянно анализируют активность своих абонентов, чтобы формировать выгодные условия для путешественников по самым популярным маршрутам. Так, предложение с безлимитным интернетом действует в Турции, Таиланде, Грузии, Китае, Армении и других странах.

Хау мач из зе лукум?

Обменять наличку, носить с собой целую пачку купюр, тайком ощупывая карман на каждом шагу — не то, чем хочется заниматься на курорте. А пришитые к самым неожиданным предметам одежды карманы и вовсе канули в Лету. Но что тогда? Пластиковая карта, которую могут принять не везде?

Все эти вопросы тоже можно забыть вместе с карманами. У Т2 есть услуга оформления виртуальной международной карты "Плати по миру" в мобильном приложении. Открытие занимает всего две минуты — быстрее, чем вы выберете сувенир для коллеги в последние пару часов перед вылетом домой. Картой можно пользоваться в 180 странах — например, для оплаты покупок, такси и многого другого.

Надеемся, с этими лайфхаками ваша подготовка к отпуску пройдет без скачков кортизола и принесет только приятные впечатления, а сам отдых останется не только в памяти, но и на просторах ваших социальных сетей!