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Страны меняются, выгодные звонки остаются: Билайн запускает кругосветное путешествие в роуминге Это базовый минимум: как работает комплексная защита абонентов "Ростелекома" от кибермошенничества Инфраструктура для будущего: еще 35 объектов "Пилара" доступны для размещения оборудования в Приволжье Компания "Турбо Облако" от "Ростелекома" запустила сервис с доступом к современным ИИ-моделям и оплатой по факту потребления Гигабитный интернет и домашние сервисы МТС пришли в микрорайон Крутые Ключи

Транспорт и связь Экономика и бизнес

Это базовый минимум: как работает комплексная защита абонентов "Ростелекома" от кибермошенничества

САМАРА. 16 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" подвел итоги работы сервиса антифишинга "Безопасный интернет". С декабря 2025 года встроенная система защиты, которая автоматически подключена у всех абонентов домашнего и мобильного интернета, предотвратила свыше 5 млн попыток перехода на вредоносные ресурсы.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Защита работает на уровне сети "Ростелекома", выявляя и незаметно для абонента отсеивая фишинговые страницы и ресурсы с вредоносным ПО. База опасных ресурсов обновляется непрерывно на основании данных группы компаний "Солар" (ведущий провайдер комплексной кибербезопасности в России, дочерняя компания "Ростелекома") и содержит сотни тысяч фишинговых страниц и сайтов с вредоносным ПО.

Для абонентов мобильной связи "Ростелекома" дополнительно включены функции антиспам и блокировки нежелательных вызовов. Ежедневно сервис анализирует более 1 млн входящих вызовов, блокирует подозрительные и навязчивые звонки. Также при вызове от организаций отображается название и тип юридического лица — абонент сам решает, стоит ли отвечать. У пользователей мобильной связи автоматически действует защита от взлома личного кабинета Госуслуг: коды доступа приходят только после завершения разговора, что исключает возможность их передачи под давлением и воздействием социальной инженерии мошенников.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома":

"Цифровая безопасность — это неотъемлемая часть наших сервисов, которая требует ежедневных усилий команды профессионалов. Мы постоянно развиваем сервисы кибербезопасности и считаем, что такие важные функции, как антифишинг, антиспам и защита от телефонных мошенников должны быть доступны всем пользователям по умолчанию. Вместе с тем, методы и подходы киберпреступников постоянно "развиваются", поэтому всегда важно быть начеку, не забывать о цифровой гигиене, критически воспринимать попытки манипуляций и давления. Никогда нельзя делиться с незнакомыми людьми чувствительной информацией о финансах и имуществе, категорически не допускается передача посторонним лицам кодов доступа к любым сервисам и личным кабинетам, либо подтверждения операций".

Комплексный подход с использованием технологий искусственного интеллекта работает на киберзащиту пользователей на всех устройствах — от персональных компьютеров до смартфонов — и платформах. Это особенно важно для семей с детьми или возрастными членами семьи, которые нередко становятся мишенью онлайн-преступников. Все услуги бесплатны, входят в базовый пакет "Ростелекома" и не требуют дополнительного подключения или установки ПО.

Подробная информация о сервисах киберзащиты "Ростелекома" доступна на сайте компании или по телефону горячей линии 8 800 100 08 00.

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Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

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Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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