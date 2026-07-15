Гигабитный интернет и домашние сервисы МТС пришли в микрорайон Крутые Ключи

ПАО "МТС" сообщает о расширении сети домашнего высокоскоростного интернета в Самаре. С 15 июля домашние цифровые сервисы МТС стали доступны жителям микрорайона Крутые Ключи.
Микрорайон "Крутые Ключи" — это крупный жилой микрорайон на въезде в Самару, где проживает около 100 тысяч человек. Новая сеть, построенная по технологии GPON (оптика до клиента), обеспечивает доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с и позволяет комфортно подключать к сети несколько цифровых устройств. Гигабитный интернет позволяет передавать данные почти мгновенно, даже при высоких нагрузках на сеть, и дает возможность интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства, позволяет работать в интернете, смотреть и загружать большое количество контента, подключать через интернет цифровое ТВ.
В рамках первой очереди запуска сети, жители домов на бульваре Финютина, а также на улице Крутые Ключи с 15 июля смогут пользоваться домашним интернетом МТС. Компания МТС продолжит строительство сети домашнего интернета в микрорайоне, в ближайшее время возможность подключения домашних цифровых сервисов появится у жителей других улиц и адресов. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители микрорайона могут на сайте МТС.
"Мы продолжаем комплексно развивать нашу собственную сеть домашних цифровых сервисов в жилом микрорайоне "Кошелев-Проект". С осени 2025 года наша фиксированная сеть, построенная по современной технологии GPON, доступна жителям новых очередей микрорайона. Мы увидели большой запрос от жителей микрорайона "Крутые Ключи" и расширили свою сеть под потребности людей. Мы подготовили для абонентов достаточно широкий перечень тарифов, где каждый сможет подобрать для себя и своих близких подходящий вариант. Кому-то важно иметь больше минут для связи, а кому-то необходим больший трафик интернета. Есть комплексные предложения для больших семей, где используется несколько устройств с подключением к интернету. Местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом, цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в пиковые моменты нагрузки на сеть", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.
МТС развивает фиксированную домашнюю сеть в Самаре и Тольятти с 2024 года. В сентябре 2025 года компания запустила домашнюю цифровую сеть в пригородном микрорайоне Кошелев Парк.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.