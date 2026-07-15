Гигабитный интернет и домашние сервисы МТС пришли в микрорайон Крутые Ключи

ПАО "МТС" сообщает о расширении сети домашнего высокоскоростного интернета в Самаре. С 15 июля домашние цифровые сервисы МТС стали доступны жителям микрорайона Крутые Ключи.

Микрорайон "Крутые Ключи" — это крупный жилой микрорайон на въезде в Самару, где проживает около 100 тысяч человек. Новая сеть, построенная по технологии GPON (оптика до клиента), обеспечивает доступ в интернет на скорости до 1 Гбит/с и позволяет комфортно подключать к сети несколько цифровых устройств. Гигабитный интернет позволяет передавать данные почти мгновенно, даже при высоких нагрузках на сеть, и дает возможность интегрировать системы умного дома, веб-камеры и другие цифровые устройства, позволяет работать в интернете, смотреть и загружать большое количество контента, подключать через интернет цифровое ТВ.

В рамках первой очереди запуска сети, жители домов на бульваре Финютина, а также на улице Крутые Ключи с 15 июля смогут пользоваться домашним интернетом МТС. Компания МТС продолжит строительство сети домашнего интернета в микрорайоне, в ближайшее время возможность подключения домашних цифровых сервисов появится у жителей других улиц и адресов. Проверить техническую возможность подключения домашних сервисов по конкретному адресу, а также оставить заявку на подключение домашнего интернета жители микрорайона могут на сайте МТС.

"Мы продолжаем комплексно развивать нашу собственную сеть домашних цифровых сервисов в жилом микрорайоне "Кошелев-Проект". С осени 2025 года наша фиксированная сеть, построенная по современной технологии GPON, доступна жителям новых очередей микрорайона. Мы увидели большой запрос от жителей микрорайона "Крутые Ключи" и расширили свою сеть под потребности людей. Мы подготовили для абонентов достаточно широкий перечень тарифов, где каждый сможет подобрать для себя и своих близких подходящий вариант. Кому-то важно иметь больше минут для связи, а кому-то необходим больший трафик интернета. Есть комплексные предложения для больших семей, где используется несколько устройств с подключением к интернету. Местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом, цифровыми сервисами на высоких скоростях даже в пиковые моменты нагрузки на сеть", — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

МТС развивает фиксированную домашнюю сеть в Самаре и Тольятти с 2024 года. В сентябре 2025 года компания запустила домашнюю цифровую сеть в пригородном микрорайоне Кошелев Парк.