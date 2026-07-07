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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Билайн увеличил емкости сети 4G в СНТ и селах Самарской области

САМАРА. 7 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотовый оператор улучшил качество мобильного интернета и голосовой связи в Самарской области к разгару дачного сезона. Дополнительные станции Билайна заработали как в частных секторах в столице региона, так и в малых населенных пунктах в сельских районах.

Фото: предоставлено пресс-службой Билайна

Так, в Самаре 4G*-сигнал оператора стал надежнее в садовых товариществах "Кряжский Массив" и "Приволжские сады", в поселках Зубчаниновка и Красный Пахарь, а также на территории Барбошиной Поляны и вблизи ЖК "Кислород".

Все эти жилые массивы отличаются и густонаселенностью, и плотной застройкой, и высокой трафиковой нагрузкой. Последнее — было особенно заметно в летний период, когда здесь резко возрастало количество интернет-пользователей. Запущенное Билайном телеком-оборудование позволило оптимизировать работу сети, увеличив ее емкость.

Теперь клиенты оператора могут комфортно пользоваться цифровыми сервисами даже в условиях высокой загруженности: устраивать семейные видеозвонки в мессенджерах, слушать аудиокниги и музыку без зависаний, проводить время в социальных сетях, смотреть контент в потоковом режиме и др.

Между тем оператор расширил доступность скоростного 4G и для жителей отдаленных сел, поселков и деревень области. Так, за последние месяцы инженеры компании установили новые объекты связи сразу в восьми населенных пунктах:

Безенчукский район — Песочное; Богатовский район — Кураповка; Волжский район — Стройкерамика; Кинель-Черкасский район — Кинель-Черкассы; Похвистневский район — Венера; Сергиевский район — Суходол; Ставропольский район — Жигули, Хрящевка.

Сегодня сельчане могут удобно решать свои повседневные задачи с помощью 4G-интернета от Билайна — заказывать товары на маркетплейсах, совершать операции в мобильных банках, оформлять документы на Госуслугах и т. д.

"Наша команда продолжает последовательно развивать инфраструктуру в области, увеличивая охват сетью 4G. При этом в равном приоритете у нас остаются как крупные города региона, так и небольшие сельские поселения. Мы стремимся предоставить качественную мобильную связь для каждого нашего клиента, даже в самой удаленной местности, и обеспечить ему доступ ко всем возможностям современного 4G", — добавляет директор Самарского отделения Билайна Дмитрий Фомин.

*4G — 4 Джи — четвертое поколение мобильной связи.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Петров 22 мая 2026 12:52 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.

Виктор Моров 14 мая 2026 13:03 Самарское метро предложили вывести из-под земли и дотянуть до Уральской

Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.

Галина Овчинникова 28 ноября 2025 11:22 В Южном городе планируют построить станцию воздушного метро

Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет

Артем Степаненко 11 октября 2025 23:35 Фрунзенский мост выведут к Южному шоссе многоуровневой развязкой: карта

За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово

Анатолий Илларионов 04 октября 2025 00:54 На основных улицах Самары планируют частично запретить парковку машин

Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.

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