МТС прокачала связь в коттеджном поселке Лесмой

МТС сообщает о расширении покрытия 4G в Красноярском районе Самарской области. К летнему сезону новая базовая станция была выведена в эфир в коттеджном поселке Лесмой. Жители 378 частных домов получили возможность пользоваться стабильным высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью.

Поселок расположен недалеко от реки Кондурча, в лесной зоне, именно поэтому и получил свое название. Сюда переезжают для постоянного места обитания жители Самары и пригородов, чтобы быть ближе к природе. Расширение покрытия сети позволит местным жителям и гостям района получить еще больше цифровых возможностей для удаленной работы, образования, оплаты коммунальных услуг, оформления социальных пособий и заказов на маркетплейсах.

"Красноярский район тесно связан с Самарой из-за своей территориальной близости. Многие городские жители приезжают сюда не только как туристы, но и выбирают район для строительства дач и загородных домов. Наша сеть здесь уже была достаточно развита в районном центре и крупных селах, но из-за развития новых коттеджных поселков мы каждый год выводим в эфир новые базовые станции в районе, чтобы обеспечить для местных жителей такие же цифровые условия, как и для горожан", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Ранее МТС улучшила связь сразу в 14 населенных пунктах Красноярского района, где проживает более 5000 человек.