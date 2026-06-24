МТС прокачала связь в коттеджном поселке Лесмой

МТС сообщает о расширении покрытия 4G в Красноярском районе Самарской области. К летнему сезону новая базовая станция была выведена в эфир в коттеджном поселке Лесмой. Жители 378 частных домов получили возможность пользоваться стабильным высокоскоростным мобильным интернетом и качественной голосовой связью.
Поселок расположен недалеко от реки Кондурча, в лесной зоне, именно поэтому и получил свое название. Сюда переезжают для постоянного места обитания жители Самары и пригородов, чтобы быть ближе к природе. Расширение покрытия сети позволит местным жителям и гостям района получить еще больше цифровых возможностей для удаленной работы, образования, оплаты коммунальных услуг, оформления социальных пособий и заказов на маркетплейсах.
"Красноярский район тесно связан с Самарой из-за своей территориальной близости. Многие городские жители приезжают сюда не только как туристы, но и выбирают район для строительства дач и загородных домов. Наша сеть здесь уже была достаточно развита в районном центре и крупных селах, но из-за развития новых коттеджных поселков мы каждый год выводим в эфир новые базовые станции в районе, чтобы обеспечить для местных жителей такие же цифровые условия, как и для горожан", — отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.
Ранее МТС улучшила связь сразу в 14 населенных пунктах Красноярского района, где проживает более 5000 человек.
Последние комментарии
Не надо никуда заворачивать. Строительство Театральной было ошибкой. Нужно было строить станцию на ЖД вокзале и тоннель рыть оттуда до ст.метро Московская. Те же 2200 метро +/- что вырыли до Театральной. Соответственно те же деньги. Только перспективы разные. Станция на ЖД и тоннель до Московской дали бы начало второй ветке, а Московская была бы пересадочной, как она в принципе уже и построена. А потом от ЖД в сторону Речного вокзала вдоль Самарки - замена старых рельс, которые прям сейчас там лежат, аж до Речного порта и запуск метровагонов наземным образом до 6 причала. «Нырнуть под землю можно ненамного под Хлебной площадью. Перспектива - вторая ветка, связывание метрополитена с ЖД и Речным вокзалом, перспектива развития Стрелки после переноса Речного порта. А от 6 Причала в Куйбышевский район можно пустить трамвай с обособлением рельс Использовать старый мост на ул.Главная в качестве перехода через Самарку. По сути это третья ветка метрополитена, только наземная. Тянуть ее можно вплоть до Южного города через Волгарь. На старом мосту вполне умещаются парные рельсовые пути и по одной полосе для авто - я сам там видел. Доя строительства рельс от 6 причала ничего не мешает - старые расселенные двухэтажки без окон под снос и через территорию Стройдома. Саио здание оставить, а все убогие павильоны - под снос. А от метро Московской вторую ветку тянуть вдоль МШоссе до Икеи и Кошелева. Либо под пр.Карла Маркса в увязке строительства автодороги «магистраль Центральная», через Кошелев, Икею и уходом в сторону Управы, Красной Глинки и аэропорта наземным образом Вот такие мысли, если подходить с перспективой развития.
Зачем метро до Уральской? там рельсы есть электрички хватит, нужно с Театральной завернуть на ЖД Вокзал, а оттуда уходить в Южный город, там с рельсовым транспортом беда.
Почему в Рождествено канатная дорога, она тоже зависит от погодных условий, почему не разорится на мост и там развивать инфраструктуру или метро подвесное, не нужна канатная дорога, она еще и дорогая будет
За развязку кряж кто-то ответит? Вменяемые? Потратить - отличное слово
Да, давайте, мы так ждём, куда ещё заплатить. При отсутствии удобного нормального транспорта - это очередной побор. Нужно ввести оплату за парковку только пеперд зданиями мерии и облправительсва, чтобы они поняли какие проблемы с транспортом на себе.