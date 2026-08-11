Ярмарка вакансий: в Самарской области развернута система поддержки для работников склада Вайлдберриз

Специализированная ярмарка вакансий для работников склада Вайлдберриз, пострадавшего в результате атаки беспилотников, состоялась в Новосемейкино 11 августа 2026 года. Более чем 30 работодателей предложили около 2 тыс. рабочих мест.

Сразу после происшествия 2 августа Кадровый центр "Работа России" Самарской области по поручению губернатора Вячеслава Федорищева организовал консультационные пункты для проведения консультаций по трудовым отношениям, подбору вакансий и возможностям профессионального переобучения для сотрудников склада, а также открыл "горячую линию" для оказания помощи.

На сегодняшний день в пункты обратились более 300 человек. Еще около 200 сотрудников проконсультированы по телефону "горячей линии".

"Консультационные пункты и "горячая линия" продолжают свою работу, - рассказал директор Кадрового центра "Работа России" Самарской области Александр Митюхин. - Кроме того, сегодня мы проводим специализированную ярмарку вакансий для сотрудников склада Вайлдберриз. Ярмарка оказалась очень востребованной - уже к началу пришло около двухсот человек. Мы подведем итоги, увидим, сколько человек трудоустроены, и при необходимости будем повторять такой формат".

Предприятия региона предложили вакансии с конкурентной заработной платой в разных отраслях: промышленности, транспортных перевозках, сельском хозяйстве, торговле, строительстве, автомобилестроении и других.

"Сегодня к нам подходили многие соискатели, - отметила ведущий специалист по подбору кадров международного аэропорта "Курумоч" Яна Турчак. - Мы предлагаем свои вакансии: инспектор по досмотру, оператор багажа, комплектовщик бортового питания и другие. У нас есть доставка до места работы транспортом предприятия и достойный соцпакет".

Артем Меринов работал на Вайлдберриз около года. "Конечно, грустно остаться без работы, потому что условия труда там мне полностью подходили. Теперь ищу похожие вакансии. Ярмарка - это хорошая история, очень удобно, что в одном месте собрано много предложений".

Для предпринимателей, пострадавших в результате происшествия 2 августа, министерство экономического развития и инвестиций Самарской области организовало "горячую линию" центра "Мой бизнес": 8-800-300-63-63. Предпринимателям предоставляются консультации по подтверждению факта и размера ущерба, мерам правовой и финансовой поддержки, получению отсрочек и реструктуризации обязательств, а также маршрутизации в институты развития. Поступило 154 обращения, в том числе 42 - от производителей.

В ближайшие дни запланировано внеочередное заседание Общественного совета регионального Минэкономразвития с участием банков, институтов развития и общественных объединений предпринимателей для определения приоритетных направлений поддержки и решения текущих организационных вопросов.

Уже сейчас для предпринимателей доступны следующие меры поддержки:

- льготные займы ГФСО, реструктуризация уже оформленных займов ГФСО;

- реструктуризация банковских кредитов;

- консультации по оформлению отсрочки / рассрочки уплаты налогов и взносов по 64 ст. НК РФ.

Кроме того, по просьбе селлеров 12 августа пройдет практикум по выходу на ОЗОН и Яндекс-маркет "Маркетплейсы 2026: Ozon и Яндекс Маркет" - от старта до системных продаж.