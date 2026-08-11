Три жителя Самарской области вошли в обновленное сообщество "Созвездие Флагманов образования"

Подведены итоги конкурса в сообщество "Созвездие Флагманов образования" Президентской платформы "Россия - страна возможностей". В этом году победителями стали 100 педагогов, управленцев, а также специалистов из сфер воспитания, культуры, спорта и молодежной политики из 53 регионов России. В их числе - три представителя Самарской области.

В этом сезоне сообщество "Созвездие Флагманов образования" пополнилось двумя направлениями: эксперты и лидеры. Разделение стало закономерным шагом развития сообщества в ответ на запрос как самих участников, так и федеральной и региональных систем образования, заинтересованных в разных форматах взаимодействия. Эксперты будут делиться профессиональным опытом и участвовать в экспертной оценке проектов и инициатив, а лидеры - развивать региональные сообщества, объединять педагогов и специалистов сферы образования, а также помогать в реализации проекта "Флагманы образования".

Конкурс в сообщество "Созвездие Флагманов образования" включал несколько этапов отбора. Участники выполняли конкурсные задания, проходили оценку надпрофессиональных компетенций и собеседование.

"В 2026 году в сообщество "Созвездие Флагманов образования" поступило более чем четыре тысячи заявок. Отбор прошли 100 человек - те, кто готов менять систему и брать ответственность за результат, кто видит не только свой класс или школу, а всю страну. Сто лучших из лучших специалистов станут точкой опоры для новых подходов, практик и стандартов. Им предстоит распространять успешные модели, участвовать в государственных инициативах, объединять коллег и передавать опыт дальше. Ведь образование - это всегда про сообщество. И мы будем рядом, чтобы поддерживать их на этом пути", - отметил генеральный директор Президентской платформы "Россия - страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин.

От Самарской области победителями конкурса в сообщество "Созвездие Флагманов образования" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" в направлении "Лидеры" стали:

• Владислав Дерябин, заместитель директора по воспитательной работе школы №121;

• Светлана Гомонова, учитель истории и обществознания, заместитель директора школы №132;

• Алла Романова - учитель истории и обществознания школы "Дневной пансион-84".

Фото: АНО "Россия - страна возможностей"

Профессиональная история Владислава Дерябина неразрывно связана с родной школой: он сам окончил ее, а затем вернулся уже в качестве педагога. Владислав курирует воспитательную и профилактическую работу, ученическое самоуправление, патриотические и добровольческие инициативы. Он совмещает работу в школе с научными исследованиями в сфере образования и молодежной политики. Для него конкурсный отбор в "Созвездие Флагманов образования" стал возможностью систематизировать накопленный профессиональный опыт, по-новому оценить собственные управленческие и просветительские практики и определить направления дальнейшего развития.

"Конкурсный отбор в сообщество "Созвездие Флагманов образования" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" особенно ценным стал для меня благодаря знакомству с опытом сильных коллег из разных регионов России. Содержательные конкурсные задания и возможность увидеть, как современные подходы к воспитанию, наставничеству и управлению образовательными проектами могут применяться в ежедневной работе школы", - рассказал заместитель директора по воспитательной работе школы №121 Владислав Дерябин.

Светлана Гомонова - кандидат исторических наук и более 20 лет отдала образованию. Она была одним из создателей и остается почетным членом Самарской областной общественной организации "Сообщество молодых ученых". В школе много лет занималась воспитательной работой, а сегодня Светлана занимается научно-исследовательской работой, много времени отдает музейной педагогике.

"Участие в конкурсе в сообщество "Созвездие Флагманов образования" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" стимулировало мое профессиональное развитие, позволило переосмыслить свой опыт, поставить новые цели, познакомиться с удивительными и очень талантливыми людьми", - подчеркнула учитель истории и обществознания, заместитель директора школы №132 Светлана Гомонова.

Алла Романова - почетный работник общего образования РФ, заслуженный учитель Самарской области. Алла руководит волонтерским отрядом "ДоброСфера": вместе с ребятами и их родителями собирает гуманитарную помощь для участников СВО и помогает приютам для бездомных животных. Она стремится не просто передавать знания, а вдохновлять учеников на поиск себя, на размышления и добрые поступки. Желание расти профессионально и обмениваться опытом с единомышленниками побудило ее стать участником конкурса в сообщество "Созвездие Флагманов образования".

"В результате участия в конкурсе в сообщество "Созвездие Флагманов образования" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" я смогла обобщить свой богатый педагогический опыт. Этот конкурс стал компасом для моего дальнейшего профессионального развития на новом уровне: в качестве эксперта и наставника", - поделилась учитель истории и обществознания школы "Дневной пансион-84" Алла Романова.

Сообщество "Созвездие Флагманов образования" объединяет победителей, финалистов и активных участников проекта "Флагманы образования", которые реализуют собственные образовательные инициативы, делятся профессиональным опытом, становятся наставниками и развивают профессиональное сообщество в своих регионах.

Представители сообщества ведут творческие мастерские для студентов, педагогов, управленцев и специалистов сферы образования, посвященные вопросам управления образовательными организациями, воспитательной работе, взаимодействию с родителями, наставничеству, проектной деятельности, использованию искусственного интеллекта и цифровых технологий, профессиональному развитию педагогов, профилактике эмоционального выгорания, командной работе и другим актуальным для профессионального сообщества темам. Подробнее ознакомиться с направлениями работы мастерских можно по ссылке.

Проект "Флагманы образования" Президентской платформы "Россия - страна возможностей" позволяет выявить наиболее мотивированные команды и подготовленных лидеров среди педагогов, управленцев в сфере образования и студентов. Он реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).