16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 2,7 млрд рублей привлек бизнес Самарской области с помощью "зонтичных" поручительств Корпорации МСП Производитель напитков из Самарской области наращивает объемы производства и расширяет географию поставок Предприниматель из Сызрани создает гитары под собственным брендом Более 30 млрд рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года Новый формат поддержки: центр "Мой бизнес" представит работы местных художников

Государство и Бизнес Экономическая политика

Более 2,7 млрд рублей привлек бизнес Самарской области с помощью "зонтичных" поручительств Корпорации МСП

САМАРА. 11 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 127
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область регулярно входит в число российских регионов, где предприятия активно привлекают инструменты федеральных институтов развития. За первое полугодие 2026 года малый и средний бизнес Самарской области привлек более 2,7 млрд рублей заемного финансирования с использованием "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Инструментом поддержки воспользовались 414 представителей малого и среднего предпринимательства - это почти в два раза больше, чем годом ранее.

"Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерального центра. Это в том числе продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, удобные "зонтичные" поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться, запускать новые проекты, а значит создавать рабочие места для жителей губернии", - акцентировал Павел Финк, заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

В целом по стране, "зонтичные" поручительства Корпорации МСП помогли бизнесу привлечь более 108,8 млрд рублей в I полугодии 2026 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый третий рубль такой господдержки - почти 37 млрд рублей - пришелся на предприятия приоритетных отраслей экономики: обрабатывающие производства, гостиницы и предприятия общепита, научно-техническую деятельность, а также сферу информации и связи.

Общее количество предприятий, воспользовавшихся "зонтичными" поручительствами в первом полугодии 2026 года выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 17 тысяч МСП по всей стране. Из них более чем пять тысяч работают в приоритетных сферах.

"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП помогают малому и среднему бизнесу привлекать банковские средства, являясь одним из эффективных и востребованных инструментов господдержки. В общем объеме господдержки в рамках Национальной гарантийной системы, объем которой составил 370 млрд рублей, почти 30% пришлось на "зонтичный" механизм", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Корпорации МСП уточнили, что в первом полугодии 2026 года предприятия научно-технической сферы получили более 4,5 млрд рублей под "зонтичные" поручительства, что на 43% больше, чем годом ранее. МСП в сфере информации и связи привлекли кредитов почти на треть больше - 5,7 млрд рублей. В обрабатывающих производствах объем полученного с "зонтичными" поручительствами финансирования сохранился на уровне показателей прошлого года и составил 24,4 млрд рублей.

Напомним, механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Поручительство может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм "зонтичных" поручительств реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП в Самарской области можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" или обратившись по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6