Более 2,7 млрд рублей привлек бизнес Самарской области с помощью "зонтичных" поручительств Корпорации МСП

Самарская область регулярно входит в число российских регионов, где предприятия активно привлекают инструменты федеральных институтов развития. За первое полугодие 2026 года малый и средний бизнес Самарской области привлек более 2,7 млрд рублей заемного финансирования с использованием "зонтичных" поручительств Корпорации МСП.

Инструментом поддержки воспользовались 414 представителей малого и среднего предпринимательства - это почти в два раза больше, чем годом ранее.

"Предприниматели Самарской области активно привлекают возможности, созданные для них как на уровне региона, так и на уровне федерального центра. Это в том числе продукты Корпорации МСП: льготное кредитование, гарантии, удобные "зонтичные" поручительства. Финансовая поддержка помогает бизнесу динамично развиваться, запускать новые проекты, а значит создавать рабочие места для жителей губернии", - акцентировал Павел Финк, заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области.

В целом по стране, "зонтичные" поручительства Корпорации МСП помогли бизнесу привлечь более 108,8 млрд рублей в I полугодии 2026 года. Это на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Каждый третий рубль такой господдержки - почти 37 млрд рублей - пришелся на предприятия приоритетных отраслей экономики: обрабатывающие производства, гостиницы и предприятия общепита, научно-техническую деятельность, а также сферу информации и связи.

Общее количество предприятий, воспользовавшихся "зонтичными" поручительствами в первом полугодии 2026 года выросло почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 17 тысяч МСП по всей стране. Из них более чем пять тысяч работают в приоритетных сферах.

"Зонтичные" поручительства Корпорации МСП помогают малому и среднему бизнесу привлекать банковские средства, являясь одним из эффективных и востребованных инструментов господдержки. В общем объеме господдержки в рамках Национальной гарантийной системы, объем которой составил 370 млрд рублей, почти 30% пришлось на "зонтичный" механизм", - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В Корпорации МСП уточнили, что в первом полугодии 2026 года предприятия научно-технической сферы получили более 4,5 млрд рублей под "зонтичные" поручительства, что на 43% больше, чем годом ранее. МСП в сфере информации и связи привлекли кредитов почти на треть больше - 5,7 млрд рублей. В обрабатывающих производствах объем полученного с "зонтичными" поручительствами финансирования сохранился на уровне показателей прошлого года и составил 24,4 млрд рублей.

Напомним, механизм "зонтичных" поручительств был запущен по поручению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Поручительства Корпорации МСП покрывают до 50% от суммы банковского кредита. Поручительство может достигать 1 млрд рублей при сроке до 10 лет. Механизм "зонтичных" поручительств реализуется в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

С информацией о действующих инструментах поддержки субъектов МСП в Самарской области можно ознакомиться на едином портале mybiz63.ru. Получить консультацию предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" или обратившись по телефону "горячей линии" 8-800-300-63-63.