Участниками первого дня форума "Мой бизнес 63. Время героев" стали более 2000 человек

В четверг, 28 мая, в Самаре стартовал масштабный форум "Мой бизнес 63. Время героев", приуроченный к празднованию Дня российского предпринимательства. Событие традиционно становится ключевым мероприятием для бизнес-сообщества региона, собирая на своей площадке сотни участников — предпринимателей, инвесторов, экспертов, а также представителей органов власти и инфраструктур поддержки бизнеса.

Более 2000 жителей региона посетили мероприятия первого дня форума очно и подключились к секциям онлайн.

На церемонии открытия бизнес-форума во Дворце спорта им. В.Высоцкого выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Большое спасибо очень большому, очень сильному корпусу предпринимателей Самарской области. Времена всегда разные, всегда есть сложности, трудности, но именно предприниматели — это те люди, которые берут на себя ответственность не только за себя, за свой труд, но и за большие коллективы. Это очень важная и серьезная ответственность. У нас очень много перспективных отраслей, которые сейчас становятся основой новой высокотехнологичной экономики. Наш Президент всегда подчеркивает, что в рамках национальных проектов России самое пристальное внимание необходимо уделять новым продуктам. В Самарской области это все есть", — подчеркнул губернатор.

Глава региона вручил награды предпринимателям за вклад в социально-экономическое развитие Самарской области, за заслуги в предпринимательской деятельности, в оказании гуманитарной помощи военнослужащим.

"Несмотря на то что мы масштабируемся по всей стране, работаем в 70 городах, мы являемся патриотами родного края. Хотим, чтобы Самарская область развивалась и процветала. Так, на рекламных поверхностях в разных регионах России мы транслируем рекламу региона, хотим, чтобы к нам приезжали люди со всей страны и туристическая привлекательность региона росла. Также помогаем военнослужащим СВО, эту тему тоже считаем одной из приоритетных", — рассказывает директор рекламного агентства "Цвет" Андрей Сафронов.

В 2026 году ключевой темой мероприятия стало внедрение современных технологий, адаптация к новым условиям и поиск точек роста для бизнеса.

Центральным событием форума стала пленарная сессия с представителями власти и бизнеса "Адаптация бизнеса к новым условиям". Участники дискуссии выделили ключевые вызовы, с которыми столкнулся предпринимательский сектор, а также обозначили конкретные шаги их преодоления. Особое внимание было уделено вопросам налоговой реформы, перестройки логистических цепочек, поиска новых рынков сбыта, а также доступности финансовых инструментов.

Участие в сессии принял заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.

"Если обратиться к цифрам, то мы наблюдаем устойчивый рост как числа предприятий, так и ключевых показателей их деятельности. Мы, в министерстве, приняли для себя решение, в этот непростой, адаптационный год ежемесячно отслеживать динамику развития предпринимательства. Это позволит нам оперативно реагировать на изменения. Общаясь с предпринимателями, видим, что глаза горят, желание работать есть, и, я думаю, что при нашей поддержке и вовлеченности региональные предприятия продолжат уверенно развиваться", — отметил в своем выступлении Павел Финк.

В онлайн-формате к работе сессии подключились предприниматели и представители органов местного самоуправления из всех муниципальных образований Самарской области.

На площадке форума в течение всего дня работала выставка креативных индустрий региона "Здесь придумали". В экспозиции были представлены проекты самых разных направлений креативного сектора: мода, архитектура, гастрономия, ремесло, технологии и современное искусство.

"На выставке представлена подиумная коллекция, вдохновленная Самарской областью. Это одежда из бархата с уникальной вышивкой с очертаниями Жигулевских гор, волжской волны, — рассказывает об экспозиции Анастасия Ионова, бренд-менеджер "Дома моды Маши Горячевой". — Большая честь быть частью выставки, ведь зачастую региональные производители теряются на фоне крупных брендов. В такое непростое время важно быть в сообществе, обмениваться опытом и иметь возможность показывать свой продукт, которым мы гордимся".

Предприниматели участвовали в тематических секциях, которые были посвящены работе с искусственным интеллектом, развитию производственных компаний, внешнеэкономической деятельности и экспорту. К обсуждению вопросов были приглашены федеральные и региональные эксперты, представители крупных предприятий, малого и среднего бизнеса.

Также работали представители региональных институтов развития бизнеса: центра "Мой бизнес", Агентства по привлечению инвестиций Самарской области, АО "ПромПарки", технопарка "Жигулевская долина", Фонда поддержки технологического предпринимательства — каждый желающий мог получить консультацию по мерам господдержки, условиям работы на преференциальных площадках и реализации инвестпроектов.

Форум проводится в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Второй день пройдет на площадке регионального центра "Мой бизнес". Он будет посвящен инновационным проектам, финансовой поддержке бизнеса и грантах для креативных индустрий.

