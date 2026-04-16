Перспективы, тренды и новые возможности: в Самаре стартовала Неделя креативного бизнеса

В региональном центре "Мой бизнес" начал работу масштабный форум "Неделя креативного бизнеса 3.0". Событие, которое проводится в Самарской области уже третий год, объединило на одной площадке креативное бизнес-сообщество региона, ведущих экспертов федерального уровня и представителей органов власти.

"Темпы роста сектора креативных индустрий — значительные, сегодня на территории Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч таких предприятий. И мы рассчитываем, что в ближайшие годы достигнем показателя, поставленного Президентом, по увеличению вклада сектора в экономику страны, — отметил заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Мы уже видим, как растет число предпринимателей, развивающих бизнес в творческих сферах. В секторе занято более 81 тысячи человек — это больше 7% от всех занятых в регионе. Продолжим системную работу по развитию сектора и поддержке наших предпринимателей", — отметил министр.

Программа Недели креативного бизнеса пройдет по трем тематическим трекам: "Контекст", "Идентичность", "Характер". Темы подобраны таким образом, чтобы профессиональное сообщество региона получило на одной площадке много полезной и актуальной информации, которую с успехом можно применять в собственных творческих проектах.

"Сейчас креатив на пике и развивается очень стремительно, поэтому необходимо везде присутствовать, изучать, быть в тренде. Мы в бизнесе уже 15 лет и постоянно посещаем подобные мероприятия — черпаем вдохновение, ищем новые знакомства, новые решения", — рассказывает предприниматель Алексей Судоргин.

Старт "Недели креативного бизнеса" посетили свыше 300 жителей региона. Первый день форума посвятили разговору о современных трендах, положении на рынке и будущем креативных индустрий. Ключевым событием стала пленарная сессия "Возможности для креативных индустрий Самарской области". Эксперты поговорили о доступных мерах господдержки, обсудили, где искать кадры и как расти креативному проекту.

"Рады, что внимание к творческим людям растет, и нам для развития дают необходимые инструменты — это и грантовая поддержка, и информационная, и, порой, юридическая. Это очень здорово, — делится основательница ювелирной студии Виктория Ефремова. — Форум замечательный, здесь поднимаются новые темы, выступают опытные спикеры. Это огромная площадка для новых знакомств, для продвижения себя, и в целом для понимания, в какую сторону креативщикам двигаться".

На форуме также подвели итоги масштабного исследования креативных индустрий. Его по заказу Минэкономразвития региона провел Институт развития городов "Полис". С 2020 года рынок креативной экономики Самарской области вырос на 106% и теперь составляет 291,4 миллиарда рублей. А вклад этого сектора в экономику региона увеличился на 93% и достиг 123 миллиардов рублей — это почти 4% от всего, что производит область. Эксперты отметили, что креативные индустрии динамично развиваются и становятся одной из важных опор экономики.

Неделя креативного бизнеса — это еще и возможность увидеть продукцию креаторов региона. На площадке форума работала небольшая ярмарка, где можно было приобрести уникальные товары локальных производителей.

"Я более 2,5 лет занимаюсь созданием изделий из эпоксидной смолы — делаю различные броши, подвески, доски и подставки. На ярмарке от "Мой бизнес" я впервые, считаю, что такая площадка прекрасно подходит для налаживания контактов и поиска клиентов", — рассказывает основательница творческой мастерской Земфира Гараева.

Также на площадке форума состоялось подписание договора о сотрудничестве между региональным центром "Мой бизнес" и Поволжским государственным университетом сервиса. Документ предполагает сотрудничество между сферой предпринимательства и образования в Самарской области, а также позволит реализовывать совместные проекты.

Неделя креативного бизнеса продолжится 16 и 17 апреля. Во второй день речь пойдет о культурном коде. В третий, финальный день участники обсудят позиционирование креативного проекта. Принять участие в мероприятиях форума можно, пройдя регистрацию на сайте creativesamara.ru.

Как ранее отмечал губернатор Вячеслав Федорищев, креативная экономика — это основа успешного развития, и за последние годы ее вклад в развитие области становится все больше и больше.

Неделя креативного бизнеса проводится при грантовой поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".