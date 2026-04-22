До 750 тысяч рублей на креативный проект: в Самарской области открыт прием заявок на грантовый конкурс

Минэкономразвития Самарской области объявило о старте приема заявок на конкурс грантов для бизнеса в сфере креативных индустрий. Предприниматели, работающие в творческих сферах, могут получить грант до 750 тысяч рублей на развитие своих проектов.
Заявки принимаются до 20 мая по ссылке.
Как ранее отмечал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, креативные индустрии уже стали одной из важных опор региональной экономики. С 2020 года рынок креативного сектора получил значительный прирост — 106% и теперь составляет 291,4 миллиарда рублей.
"Креативные индустрии сегодня становятся одним из драйверов экономического развития региона. В Самарской области зарегистрировано более 10 тысяч субъектов МСП, относящихся к креативному сектору, то есть каждое двадцатое предприятие. Вклад креативных индустрий в ВРП Самарской области сегодня составляет около 4%. Наша задача — создавать все необходимые условия, позволяющие таким проектам успешно развиваться", — рассказал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
В конкурсном отборе могут принять участие ИП и юридические лица, которые получили сертификат о прохождении обучения для креативных индустрий. Одним из условий конкурса является софинансирование проектов: 75% — средства гранта, 25% — средства предпринимателя.
Безвозмездную субсидию можно будет направить на аренду и ремонт помещения, приобретение оборудования, сырья, сертификацию продукции, оформление товарного знака, изготовление и монтаж вывесок, паушальный платеж, оплату услуг по обучению, участию в выставках и на другие направления.
В центрах "Мой бизнес" Самарской области и на портале mybiz63.ru предприниматели из сферы креативных индустрий могут воспользоваться различными инструментами господдержки: содействие в продвижении продукции, участие в тематических региональных и федеральных выставках, информационно-консультационная поддержка. Меры поддержки реализуются по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
