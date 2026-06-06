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"Новая высота" взяла новую планку: в Самаре впервые разыграли Кубок "Выбор сильных"

САМАРА. 6 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эстафету за первый в истории Кубок "Выбор сильных" организовал одноименный федеральный партийный проект и его координатор, депутат регионального парламента Александр Живайкин ("Единая Россия").

Фото: пресс-служба "Единой России"

Международный турнир по греко-римской борьбе "Новая высота" запомнится не только финальными схватками и звездными гостями. Впервые в истории соревнований на ковер вышли самые юные спортсмены от 7 до 9 лет. И боролись они не в одиночку, а командами. В ловкости, скорости и силе сошлись три вида спорта: дзюдо, самбо и греко-римская борьба.

Для мальчишек, которые только начинают свой путь в большом спорте, настал тот самый момент: какой вид спорта лучше? Ответ был проверен секундомерами и командным духом.

Катились колбасками, бегали наперегонки, прыгали и перетягивали канат. Команды поочередно выполняли упражнения на скорость, координацию и характер. Дзюдоисты, самбисты и борцы доказывали, что их вид спорта — самый лучший. Но главное, что увидели зрители: уважение к сопернику и радость от того, что ты — часть команды.

За эстафетой наблюдали те, кто когда-то сам начинал с таких же соревнований: олимпийские чемпионы Александр Карелин, Алексей Мишин, Мнацакан Искандарян, серебряный призер Игр Лариса Круглова. Легенды отечественного спорта переживали за юных спортсменов аплодисментами, а после финала лично поздравляли каждого.

Возглавил жюри председатель общественного совета парт проекта "Выбор сильных" легендарный олимпионик и борец Александр Карелин. Он еще раз повторил для победившей команды знаменитую фразу: "На ковре вы — соперники, в жизни — друзья".

"Неважно, кто победил. Важно, что эти дети уже сегодня знают: спорт — это дружба, характер и умение быть сильным не только физически. И то, что они вышли на один ковер — это здорово".

Победителями первого кубка "Выбор сильных" стала команда юных дзюдоистов, но 
Организаторы эстафеты из одноименного партийного проекта поставили цель: показать, что в спорте нет "лучшего" вида — есть только настрой на победу.

Напомним, что турнир "Новая высота" памяти заслуженного строителя России Игоря Найвальта вновь подтвердил статус одного из главных спортивных событий самарского региона. 333 участника из 7 стран и 50 регионов, трансляции на миллионную аудиторию, финалы высочайшего уровня — и теперь еще одна традиция: детская эстафета "Выбор сильных".

"Этот турнир растет вместе с детьми, — подчеркнул депутат Самарской Губернской Думы, президент Федерации спортивной борьбы региона Александр Живайкин. — Сегодня это эстафета, завтра — новые победы. И мы готовы помочь, быть рядом".

Организаторы турнира уверены, "Новая высота" взята. В следующем году — еще одна, новая.

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Последние комментарии

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