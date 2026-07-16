В Самаре проверили ход ремонтной кампании в школах и детских садах

В регионе продолжается масштабное обновление образовательных учреждений. Заместитель председателя правительства области Регина Воробьева, глава города, член президиума регполитсовета "Единой России" Иван Носков, министр образования региона, председатель общественного совета партпроекта "Новая школа" в регионе Виктор Акопьян и депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин провели мониторинг объектов капитального ремонта.

Вместо привычных кабинетов — строительные леса, а вместо отчетов — предметный разговор с прорабами и педагогами. Комиссия посетила три ключевых объекта: два корпуса школы № 36, дошкольное отделение школы № 35 и лицей "Созвездие" № 131. Основная задача — не просто проверить проценты готовности, а понять, где возникают "болевые точки", и помочь подрядчикам оперативно решать проблемы.

В лицее, построенном в 1987 году, ремонт проводится впервые. Здесь занимаются 700 ребят, а всего учреждение насчитывает 1080 учащихся. Подрядчик уже завершил работы на кровле, спортивном блоке, фасаде, отмостке и санузлах. Сейчас на первом этаже монтируют подвесные потолки и освещение.

Готовность объекта составляет 80%. Однако дополнительная нагрузка — благоустройство территории, на которое выделено 12,2 млн рублей — пока не началась.Руководство школы и подрядчики надеются завершить все работы до 25 августа, рассказала гостям директор лицея Людмила Басис.

В школе № 36 Промышленного района в первом корпусе меняют кровлю, окна, утепляют фасад и ремонтируют спортзалы. Во втором — обновляют актовый зал, инженерные сети и электрику. Готовность корпусов — 60% и 55% соответственно.

между двумя зданиями уже установлена универсальная спортивная площадка с полимерным покрытием. На благоустройство территории из городского бюджета выделено 26,5 млн рублей, но контракт пока не заключен. Еще 4,8 млн рублей направят на ремонт обеденного зала — контракт уже на стадии подписания.

Директор школы Марина Шинкарева сообщила, что пока все работы проходят по графику.

Главный инженер подрядчика Николай Долгих продемонстрировал новые коммуникации: "Вот здесь заменили всю электрику. Трубы — новые. На финише — отделка".

В дошкольном отделении школы № 35 в Советском районе ситуация обстоит лучше: ремонтируют полы, стены, кровлю и инженерные сети. Готовность объекта — 70%.

Директор Екатерина Тринбачева провела комиссию по уже светлым и чистым помещениям: "Здание 1964 года постройки капитально не ремонтировалось ни разу. Стоимость проекта превышает 23 млн рублей. Сейчас уже выполнены стяжка полов и часть кровельных работ, электромонтаж готов на 70%. На время ремонта воспитанников перевели в соседние детские сады. После завершения работ учреждение будет рассчитано на 120 ребят.

Министр образования Самарской области Виктор Акопьян подвел итоги масштабной кампании: "В этом году по поручению губернатора Вячеслава Федорищева на ремонтную кампанию направлено более 3 млрд рублей. Особое внимание уделено проектам комплексного обновления зданий и территорий. В Самаре руководители учреждений подошли ответственно: в зданиях меняют коммуникации, обновляют фасады, закупают новую мебель и оборудование. С 1 августа в регионе начнут работать комиссии по проверке готовности школ. К этому времени все крупные работы должны быть завершены".

Глава Самары Иван Носков подчеркнул реалистичность сроков и контроль качества: "В Самаре перед новым учебным годом капремонт проводим в восьми школах и детских садах, текущие ремонты — в каждом учреждении. Благодаря нацпроектам "Семья" и "Молодежь и дети" обновим их комплексно. Объем большой — от внутренних помещений до благоустройства территорий. Сроки сжатые, но реальные. 1 сентября ребятишки должны пойти в обновленные здания. Наша общая задача — сдать все объекты качественно и точно в срок".

Депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин акцентировал внимание на человеческом факторе: "Капитальный ремонт — это не проценты и цифры. Это про конкретных детей, которые придут сюда через полтора месяца, про учителей и родителей, которые должны быть спокойны. Часто на одном объекте задействованы разные подрядчики, и такие выезды помогают скоординировать их действия, найти точки соприкосновения. Благодарен министерству и мэрии за комплексный подход к ремонту. Ребята и педагоги должны находиться в комфортных условиях".

По результатам мониторинга зампредправительства Регина Воробьева дала ряд поручений: ускорить прохождение платежей по майским актам, завершить все торги по благоустройству до конца июля и организовать еженедельный контроль за каждым объектом. Следующий выездной мониторинг запланирован на начало августа — проверят не только проценты готовности, но и качество выполненных работ.

Отметим, что в 2026 году в рамках национальных проектов "Семья" и "Молодежь и дети" в областной столице приведут в порядок восемь школ и детских садов. Также капитально отремонтируют школы № 70, 167 и 110. Параллельно завершается капремонт школы № 8, начатый в 2025 году. Всего же объем ремонтной кампании в этом году охватывает десятки зданий по всей области.

Напомним, что в Народной программе партии "Единая Россия" особое внимание уделено созданию современных условий для обучения и воспитания детей. Партийный проект "Новая школа" направлен на развитие инфраструктуры общего и среднего профессионального образования, включая строительство и капитальный ремонт школ и оснащение их современным оборудованием.