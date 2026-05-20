Ирина Петшик: "Ценю искреннюю и неравнодушную подачу материала"

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В среду, 20 мая, в Самаре состоялся пресс-завтрак с новым руководителем Регионального исполкома Самарского регионального отделения партии "Единая Россия" Ириной Петшик. В неформальной обстановке за чашкой чая журналисты, блогеры и представители ЦУР обсудили предварительное голосование, взаимодействие со СМИ и любимые места в Самаре.

Фото: предоставлено пресс-службой самарского отделения "Единая Россия"

На встречу пришли корреспонденты "Волжской коммуны", "Комсомольской Правды в Самаре", "Московского комсомольца в Самаре", "Самарской газеты", "Самарского обозрения", "Коммерсант-Волга", "ПроГорода", а также известные самарские блогеры и представители ЦУР Самарской области.

Основной темой встречи стало предварительное голосование "Единой России", которое пройдёт с 25 по 31 мая. Ирина Петшик, также являющаяся членом регионального оргкомитета по проведению ПГ, рассказала о подготовке к электронному голосованию, конкурентности списков и поддержке новых кандидатов, включая участников СВО.

Журналисты спросили и о том, как она оценивает работу предыдущих руководителей исполкома — вопросы о преемственности и кадровой логике также прозвучали в ходе беседы.

Корреспондент "Самарской газеты" поинтересовался у Ирины Петшик, успела ли она полюбить Самару и появились ли у неё любимые места. Ирина Сергеевна призналась, что Волга — это нечто совершенно другое по сравнению с Байкалом, и ей хотелось бы бывать там почаще, жаль, что не всегда получается. Также она отметила, что самарская филармония обладает потрясающей акустикой и там очень душевно.

На вопрос сетевого издания "ПроГород" о предпочитаемых форматах взаимодействия с медиа Ирина Петшик ответила, что для неё важнее всего содержательная сторона.

"Я всегда ценю искреннюю, неравнодушную подачу материала. И если того требует тема — исторический подход. Журналист должен не просто транслировать факты, а чувствовать материал", — подчеркнула она.

В завершение пресс-завтрака Ирина Петшик предложила редакциям самарских СМИ присоединиться к партийным автопробегам и другим публичным активностям. Предложение было встречено с энтузиазмом: журналисты и блогеры согласились, что совместные проекты помогут "почувствовать"  повестку и сделать репортажи более яркими.

Особый отклик вызвала инициатива поддержать региональные предложения и подать новые предложения в народную программу "Единой России", направленные на развитие внутреннего туризма и повышение туристической привлекательности Самары. Самым активным участником дискуссии стал один из представителей самарской блогосферы: именно ему предложили погрузиться в это направление.

Представители "Комсомольской правды в Самаре", комментируя итоги встречи, подчеркнули: "Невероятно открытый человек, искренний, профессиональный. Рады такому формату общения и знакомству в неформальной обстановке". Эти слова — об Ирине Петшик, которая с первых моментов диалога расположила к себе всех участников пресс-завтрака.

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:05 Самарская область присоединилась к акции "Рисуем Победу"

Патриотика хорошее дело. Главное не загубить порыв.

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

