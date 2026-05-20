В Самаре на время проведения полумарафона "ЗаБег.РФ" ограничат движение транспорта

С 20:00 22 мая до 14:30 23 мая в Самаре на время проведения Всероссийского полумарафона "ЗаБег.РФ" частично ограничат движение транспорта, сообщает мэрия города.

Запрещаются остановка и/или стоянка транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, на следующих участках улично-дорожной сети:

на ул. Дальней - от дома №1а до ул. Арены 2018;

по ул. Арены 2018 - от Проезда №8 до поворота на проезд, ведущий к ул. Малый Сорокин Хутор;

по ул. Второй Стадионной - на участке протяженностью 150 метров от пересечения с Проездом №2;

по Проезду №2;

по Проезду №7.

Также вышеуказанные участки дорог с 06:00 до 14:30 23 мая будут недоступны для движения транспорта, включая средства индивидуальной мобильности. Ограничения не распространяются на спецмашины полиции, "скорой помощи", пожарной охраны и машины с пропусками, утвержденными Управлением МВД России по городу Самаре.

Автобусы №№ 83, 88, 93 будут следовать по скорректированным маршрутам.