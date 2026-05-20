Повышение стоимости проезда в Самаре перенесли на осень

Срок действия тарифов на проезд в общественном транспорте, курсирующем по муниципальным маршрутам Самары, продлят до октября. Об этом говорится в проекте постановления мэрии, который сейчас проходит оценку регулирующего воздействия.
Согласно документу, решение принято на основании заключений департаментов транспорта и экономического развития. Профильная комиссия рекомендовала продлить срок действия тарифов до 30 сентября 2026 года.
Сейчас в Самаре стоимость проезда при оплате наличными составляет 40 рублей, транспортной или банковской картой — 37 рублей. Обладателям Карт жителя Самарской области доступны пакетные тарифы на 5-40 поездок. Стоимость пакета варьируется от 175 до 1300 рублей.
Изначально предполагалось, что эти тарифы будут действовать до конца 2025 года. Но срок продлили до конца февраля, затем — до 31 марта, а впоследствии — до 31 мая 2026 года. В случае принятия постановления тарифы будут действовать минимум до октября. Но стоит ли ожидать их повышения, пока точно неизвестно.
Впрочем, Владимир Чичев до ухода с поста главы департамента транспорта Самары говорил, что произвести пересмотр тарифов планируется с учетом уровня инфляции. Почитайте его комментарий на этот счет.
