Бойцы студенческих отрядов Самарской области будут работать летом на стройках Росатома в двух странах

САМАРА. 18 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Летом 2026 года 125 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 18 регионов страны будут работать на зарубежных объектах Госкорпорации "Росатом". Бойцы студенческих отрядов Самарской области войдут в состав двух международных студенческих строительных отрядов, которые будут задействованы на площадке строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и АЭС "Куданкулам" в Индии.

Фото: Российские студенческие отряды

"Более 100 участников Российских студенческих отрядов будут работать летом на объектах Росатома в пяти странах. Реализация международных молодежных проектов РСО и Росатома это вклад в технологическое лидерство и глобальное присутствие России: наши молодые специалисты прямо сейчас участвуют в создании будущего мировой атомной энергетики. А для самих ребят — это школа ответственности, профессионального взросления и уникальный шанс стать востребованным инженером еще до выпуска из вуза. Такие проекты воспитывают не просто кадры, а граждан, которые понимают: их труд имеет значение для всей страны", — отметил Михаил Киселев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.

Участники международных отрядов будут задействованы в строительно-монтажных и электромонтажных работах, производственно-техническом сопровождении строительства, а также в работе с проектной документацией и контроле строительных процессов.

Помимо работы для участников студенческих отрядов запланированы спортивные, творческие и профориентационные мероприятия, в том числе совместно с работодателями. По итогам сезона будут определены лучшие участники трудовых проектов.

Перед началом работы все участники РСО проходят бесплатное профессиональное обучение и получают гарантированное трудоустройство. По итогам 2025 года в строительном направлении было обучено почти 9 тысяч участников студенческих отрядов по 35 рабочим профессиям. Наиболее востребованными остаются профессии арматурщика, бетонщика, сварщика и маляра.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают более 5 тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.

