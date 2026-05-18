Бойцы студенческих отрядов Самарской области будут работать летом на стройках Росатома в двух странах

Летом 2026 года 125 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 18 регионов страны будут работать на зарубежных объектах Госкорпорации "Росатом". Бойцы студенческих отрядов Самарской области войдут в состав двух международных студенческих строительных отрядов, которые будут задействованы на площадке строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и АЭС "Куданкулам" в Индии.
"Более 100 участников Российских студенческих отрядов будут работать летом на объектах Росатома в пяти странах. Реализация международных молодежных проектов РСО и Росатома это вклад в технологическое лидерство и глобальное присутствие России: наши молодые специалисты прямо сейчас участвуют в создании будущего мировой атомной энергетики. А для самих ребят — это школа ответственности, профессионального взросления и уникальный шанс стать востребованным инженером еще до выпуска из вуза. Такие проекты воспитывают не просто кадры, а граждан, которые понимают: их труд имеет значение для всей страны", — отметил Михаил Киселев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.
Участники международных отрядов будут задействованы в строительно-монтажных и электромонтажных работах, производственно-техническом сопровождении строительства, а также в работе с проектной документацией и контроле строительных процессов.
Помимо работы для участников студенческих отрядов запланированы спортивные, творческие и профориентационные мероприятия, в том числе совместно с работодателями. По итогам сезона будут определены лучшие участники трудовых проектов.
Перед началом работы все участники РСО проходят бесплатное профессиональное обучение и получают гарантированное трудоустройство. По итогам 2025 года в строительном направлении было обучено почти 9 тысяч участников студенческих отрядов по 35 рабочим профессиям. Наиболее востребованными остаются профессии арматурщика, бетонщика, сварщика и маляра.
Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают более 5 тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.
Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.
Последние комментарии
Беда с чиновниками. Сейчас МШ не справляется с трафиком, тут ширина уменьшится несколько полос под трамвайные линии. Да еще проложат их по центру дороги, чтобы пешеходы останавливали поток автомобилей. Вместо того, чтобы каждые пару лет делать на МШ многоуровневые развязки для ускорения трафика, и через 10 лет решить вопрос с пробками на МШ, предлагается его замедлить. Разгоните трамвай по Ново-Садовой и продлите линию до стадиона и дальше.
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги