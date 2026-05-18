Бойцы студенческих отрядов Самарской области будут работать летом на стройках Росатома в двух странах

Летом 2026 года 125 участников Российских студенческих отрядов (РСО) из 18 регионов страны будут работать на зарубежных объектах Госкорпорации "Росатом". Бойцы студенческих отрядов Самарской области войдут в состав двух международных студенческих строительных отрядов, которые будут задействованы на площадке строительства АЭС "Эль-Дабаа" в Египте и АЭС "Куданкулам" в Индии.

"Более 100 участников Российских студенческих отрядов будут работать летом на объектах Росатома в пяти странах. Реализация международных молодежных проектов РСО и Росатома это вклад в технологическое лидерство и глобальное присутствие России: наши молодые специалисты прямо сейчас участвуют в создании будущего мировой атомной энергетики. А для самих ребят — это школа ответственности, профессионального взросления и уникальный шанс стать востребованным инженером еще до выпуска из вуза. Такие проекты воспитывают не просто кадры, а граждан, которые понимают: их труд имеет значение для всей страны", — отметил Михаил Киселев, первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике, председатель Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов.

Участники международных отрядов будут задействованы в строительно-монтажных и электромонтажных работах, производственно-техническом сопровождении строительства, а также в работе с проектной документацией и контроле строительных процессов.

Помимо работы для участников студенческих отрядов запланированы спортивные, творческие и профориентационные мероприятия, в том числе совместно с работодателями. По итогам сезона будут определены лучшие участники трудовых проектов.

Перед началом работы все участники РСО проходят бесплатное профессиональное обучение и получают гарантированное трудоустройство. По итогам 2025 года в строительном направлении было обучено почти 9 тысяч участников студенческих отрядов по 35 рабочим профессиям. Наиболее востребованными остаются профессии арматурщика, бетонщика, сварщика и маляра.

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. В студенческих отрядах Самарской области ежегодно работают более 5 тысяч молодых людей, которые получают свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и вносят значимый вклад в развитие страны. Перед выходом в летний трудовой семестр, участники движения могут бесплатно обучиться дополнительной рабочей профессии, с 2021 года такой возможностью воспользовались уже более 170 тысяч человек.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8 800 770-0-117.