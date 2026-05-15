16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Специалисты по управлению беспилотниками боролись за звание лучшего профессионала Продолжается прием заявок в проект "КОД" для школьников, проживающих в малонаселенных муниципалитетах Достоверная информация для абитуриентов и студентов: ведущие вузы Самарской области в мессенджере MAX "Тольяттиазот" подвел итоги третьего сезона проекта "Планета ТОАЗиЯ" Студенты СамГТУ создают устройство для обнаружения дронов и безэкипажных катеров

Образование Общество

Продолжается прием заявок в проект "КОД" для школьников, проживающих в малонаселенных муниципалитетах

САМАРА. 15 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 167
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

До 12 сентября 2026 года включительно продолжает набор на новый учебный год проекта "Код" - бесплатный образовательный онлайн-проект. В проекте могут участвовать школьники в возрасте 14-17 лет (учащиеся 8-11 классов) из субъектов России, проживающие в малонаселенных муниципалитетах.

Проект "КОД" направлен на развитие у подростков профессиональной ориентации по основным аспектам информационных технологий, глобальной цифровизации отраслей экономики, науки и социальной жизни общества. В рамках программы ребята изучают основы программирования и дизайна, а также получают практические навыки по выбранному направлению. Помимо этого, участники учатся работе в команде, распределению обязанностей, грамотному выстраиванию рабочего процесса, после чего создают собственные проекты.

Занятия проходят в онлайн-формате и включают просмотр вебинаров и выполнение домашних заданий. Полный курс обучения длится три года, по окончании участники получают Свидетельство о дополнительном образовании по выбранному направлению (Бэкенд-разработка, Фронтенд-разработка, UX/UI-дизайн, также в разработке находится новое направление по обучению работе с искусственным интеллектом) и Свидетельство о присвоении квалификации "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин". Также после успешного прохождения 1 года обучения предоставляется сертификат о прохождении курса.

Лучшие ученики по итогам года обучения получают возможность пройти программу стажировки по выбранному направлению в течение недели в Санкт-Петербурге. Во время стажировки участники проходят курс интенсивных занятий, создают собственные проекты, которые представляют в конце программы. Также у ребят есть возможность посетить профориентационные встречи в известных ИТ-компаниях Санкт-Петербурга. Проживание, питание и культурная программа для участника Стажировки и его сопровождающего полностью обеспечиваются Фондом "Будущие Лидеры".

Заявки на проект принимаются через группу проекта ВКонтакте. Начало занятий 5 октября 2026 года. Больше информации о проекте на официальном сайте.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Юрий Пестриков 19 сентября 2025 14:33 Выпускники "Транспорта Будущего" защитили проекты на "отлично"

... будущим оперативным ДИРЕКТОРАМ - ЕСТЬ наработки технических решений ПРОЛЁТНОГО транспорта; ... приглашаю ЗАИНТЕРЕССАНТОВ на совместную разработку ... pestrikov_y@mail.ru

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Фото на сайте

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Охотились за «флагами»: рассматриваем фото с соревнований Volga CTF

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Кадры на перспективу: показываем, как студенты создают проекты с ИИ

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Интенсив для будущих айтишников: фоторепортаж с VSFI 2025

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31