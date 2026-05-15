Продолжается прием заявок в проект "КОД" для школьников, проживающих в малонаселенных муниципалитетах

До 12 сентября 2026 года включительно продолжает набор на новый учебный год проекта "Код" - бесплатный образовательный онлайн-проект. В проекте могут участвовать школьники в возрасте 14-17 лет (учащиеся 8-11 классов) из субъектов России, проживающие в малонаселенных муниципалитетах.

Проект "КОД" направлен на развитие у подростков профессиональной ориентации по основным аспектам информационных технологий, глобальной цифровизации отраслей экономики, науки и социальной жизни общества. В рамках программы ребята изучают основы программирования и дизайна, а также получают практические навыки по выбранному направлению. Помимо этого, участники учатся работе в команде, распределению обязанностей, грамотному выстраиванию рабочего процесса, после чего создают собственные проекты.

Занятия проходят в онлайн-формате и включают просмотр вебинаров и выполнение домашних заданий. Полный курс обучения длится три года, по окончании участники получают Свидетельство о дополнительном образовании по выбранному направлению (Бэкенд-разработка, Фронтенд-разработка, UX/UI-дизайн, также в разработке находится новое направление по обучению работе с искусственным интеллектом) и Свидетельство о присвоении квалификации "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин". Также после успешного прохождения 1 года обучения предоставляется сертификат о прохождении курса.

Лучшие ученики по итогам года обучения получают возможность пройти программу стажировки по выбранному направлению в течение недели в Санкт-Петербурге. Во время стажировки участники проходят курс интенсивных занятий, создают собственные проекты, которые представляют в конце программы. Также у ребят есть возможность посетить профориентационные встречи в известных ИТ-компаниях Санкт-Петербурга. Проживание, питание и культурная программа для участника Стажировки и его сопровождающего полностью обеспечиваются Фондом "Будущие Лидеры".

Заявки на проект принимаются через группу проекта ВКонтакте. Начало занятий 5 октября 2026 года. Больше информации о проекте на официальном сайте.