В Самарской области определены 100 лучших молодых ученых и конструкторов

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В министерстве науки и высшего образования Самарской области состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору соискателей денежных выплат молодым ученым и конструкторам, работающим в регионе.

На конкурс поступило 176 заявок от 21 организации, включая университеты, научные институты и организации реального сектора экономики. Тематика представленных проектов связана с приоритетными направлениями научно-технологического развития России. По итогам конкурса 100 молодых ученых и конструкторов получат денежные выплаты в размере 120 тыс. руб. каждая.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев подчеркивал, что инвестиции в научные исследования, развитие инновационных проектов и создание условий для самореализации молодых специалистов напрямую влияют на устойчивый рост экономики и повышение качества жизни в Самарской области.

Среди победителей — сотрудники ведущих научных и образовательных организаций региона. Так, сотрудники Самарского государственного медицинского университета займутся проектами в интересах здравоохранения: Анна Ковальская будет работать над оценкой инструментальных и лабораторных маркеров атеросклероза у пациентов, получающих CAR-T-клеточную терапию, а Даниил Кокорев разработает тест-системы для молекулярно-генетической диагностики социально значимых заболеваний человека. Михаил Михеев из Самарского университета им. Королева займется разработкой робототехнических решений для серийного производства беспилотных летательных аппаратов, аэрокосмической и автомобильной техники. Сотрудники Самарского федерального исследовательского центра РАН будут работать над созданием технологических решений по переработке зерна региональной селекции, а также оценят эффективность магнитно-импульсной стимуляции семян для повышения устойчивости сельскохозяйственных растений к засушливым условиям на ранних этапах развития. В числе победителей также сотрудники ПАО "ОДК "Кузнецов" и АО "Самарское инновационное предприятие радиосистем".

Врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков отметил: "Конкурс на предоставление денежных выплат молодым ученым и конструкторам в возрасте до 35 лет — один из ключевых инструментов региональной поддержки. Он способствует закреплению в регионе талантливой молодежи, раскрытию их исследовательского потенциала и развитию отечественных технологий. Уверен, что благодаря внедрению научных решений и разработок, предлагаемых молодыми специалистами, мы сможем достичь технологического лидерства".      

