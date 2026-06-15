"ВолгаФеста" в этом году не будет

Фестиваль набережных "ВолгаФест" в 2026 году не состоится, сообщают организаторы. Решение принято по соображения безопасности.

"ВолгаФест объединял горожан, гостей города, творческих людей со всего Поволжья и со всех рек России, а еще был настоящим общим местом для всех поколений. Нам бы очень не хотелось останавливаться… или делать перерыв. Но современные реалии диктуют свои правила, безопасность всегда остаётся нашим приоритетом. Поэтому в этом году мы с вами прощаемся, но очень надеемся вновь встретиться в следующем", - пояснили организаторы на своей странице в "Вконтакте".

"Увы, друзья. 10 лет без перерыва, даже в ковид был. Мы очень старались. Но сейчас не получается (. Ужасно жалко, куча идей, потрясающая талантливая и профессиональная команда. Такие времена. Хочется верить в лучшее будущее", - написал также руководитель "ВолгаФеста" Михаил Савченко в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно об отмене в этом году Грушинского фестиваля и молодежного форума "иВолга".