16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"ВолгаФеста" в этом году не будет По следам Юрия Деточкина: самарцев приглашают на кураторскую экскурсию в Сквере Эльдара Рязанова В Самаре планируют создать арт-парк русской культуры На "Станкозаводе" откроется выставочный проект "Четвертое пространство: Акт II" Музыкальный фестиваль Юрия Башмета подарит зрителям Самарской области "Иоланту"

Культура

"ВолгаФеста" в этом году не будет

САМАРА. 15 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 85
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Фестиваль набережных "ВолгаФест" в 2026 году не состоится, сообщают организаторы. Решение принято по соображения безопасности.

Фото: Юлия Зиганшина

"ВолгаФест объединял горожан, гостей города, творческих людей со всего Поволжья и со всех рек России, а еще был настоящим общим местом для всех поколений. Нам бы очень не хотелось останавливаться… или делать перерыв. Но современные реалии диктуют свои правила, безопасность всегда остаётся нашим приоритетом. Поэтому в этом году мы с вами прощаемся, но очень надеемся вновь встретиться в следующем", - пояснили организаторы на своей странице в "Вконтакте".

"Увы, друзья. 10 лет без перерыва, даже в ковид был. Мы очень старались. Но сейчас не получается (. Ужасно жалко, куча идей, потрясающая талантливая и профессиональная команда. Такие времена. Хочется верить в лучшее будущее", - написал также руководитель "ВолгаФеста" Михаил Савченко в своем Телеграм-канале.

Напомним, ранее стало известно об отмене в этом году Грушинского фестиваля и молодежного форума "иВолга".

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Фролова 06 марта 2026 16:15 Удивительный мир деревни открывается в Исаклинском историко-краеведческом музее

Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково

Динара Умярова 04 августа 2025 08:34 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Супер

Динара Умярова 04 августа 2025 08:31 "Пластилиновый дождь" готовится удивить Самару в юбилейный раз

Содержательная статья талантливого журналиста.

Екатерина Бельская 19 мая 2025 13:25 Стали известны сроки реставрации Самарского театра драмы

Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.

Аркадий Галицын 16 апреля 2025 11:55 Стало известно, как планируют организовать застройку центра Самары

Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.

Фото на сайте

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

Армия розовых туфель и черепа: показываем выставку "ПОЛНЫЙ СЮР!"

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

"Время читать": в Самаре прошел масштабный книжный фестиваль

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

"Заговор Тополей" и панорамный вид на Волгу: показываем, как обновили галерею "Виктория"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5