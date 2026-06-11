В "Заварке" пройдут летние творческие мастерские для школьников

С 16 по 18 июня в музее-галерее "Заварка" пройдут летние творческие мастерские "Каникулы в Заварке" (6+). Длительность каждого дня — с 10.00 до 14.00. Мероприятия проводит старший научный сотрудник музея Арина Гусарова.

В этом году встречи будут посвящены теме "Город". Дети отправятся в путешествие по Ленинскому району, откроют новые, интересные места, поучаствуют в фотопрогулке, посетят пешеходную экскурсию и создадут из дерева свою миниатюрную Самару мечты. Каждый день юные посетители будут играть в тематические и подвижные игры, создавать руками поделки и гулять.

Рекомендованный возраст для комфортного посещения — старше 7 лет, для детей младшего школьного возраста. С собой нужно принести перекус и воду.

Стоимость детского билета — 700 рублей за 1 день. Можно посетить любое количество дней. Количество мест ограничено, предварительная продажа билета по ссылке.