"Новые люди" провели фестиваль локальной моды "В Самаре — модно"

В Самаре состоялся фестиваль локальной моды "В Самаре — модно", организованный партией "Новые люди". На один вечер пространство торгового центра "Аврора Молл" превратилось в настоящий подиум, где свои коллекции представили дизайнеры и бренды Самарской области.

Главной идеей проекта стала поддержка местных производителей и творческих команд. Организаторы уверены, что современная мода создается не только в Москве или Санкт-Петербурге — Самаре тоже есть чем гордиться. В рамках показа зрители увидели четыре совершенно разные коллекции. На подиуме были представлены повседневные и вечерние образы, авторская интерпретация русских народных мотивов, свадебная мода, а также эксклюзивный мерч партии "Новые люди". Показы сопровождались живыми выступлениями артистов проекта "Голос города", а в фойе работала выставка-ярмарка украшений и изделий самарских мастериц.

"Сегодня мы хотели показать людей, которые своим талантом, идеями и трудом создают современный образ Самары. Это дизайнеры, модельеры, предприниматели, музыканты — люди, которые делают наш город ярче и интереснее. Наша задача — поддержать самарские бренды, дать им возможность заявить о себе и показать, что они способны конкурировать не только на региональном, но и на федеральном уровне", — отметил депутат Самарской Губернской Думы партии "Новые Люди" Роман Маркаров.

Постановщиком модного показа выступила руководитель модельного агентства и школы моделей SIGMA Самара Алёна Алпатова.

"Мы специально объединили дизайнеров с совершенно разным взглядом на моду. Здесь есть классика, современные тренды, народные мотивы, свадебные коллекции и молодежные образы. Нам хотелось показать, насколько многогранной может быть самарская мода и сколько талантливых людей работает в нашем регионе", — рассказала Алёна Алпатова.

"Я много езжу по России и могу уверенно сказать: самарские дизайнеры — одни из самых креативных. Им есть что показать, и такие проекты помогают познакомить с ними гораздо больше людей", — отметила высокий уровень местных дизайнеров учредитель модельного агентства SIGMA Наталья Летяева.

Фестиваль "В Самаре — модно" стал не просто модным показом, а площадкой, где объединились дизайн, музыка, творчество и предпринимательство. Проект еще раз доказал: локальные бренды способны формировать собственные тренды, а Самара — быть городом, в котором рождается современная российская мода.