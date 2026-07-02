"Новые люди" провели фестиваль локальной моды "В Самаре — модно"

В Самаре состоялся фестиваль локальной моды "В Самаре — модно", организованный партией "Новые люди". На один вечер пространство торгового центра "Аврора Молл" превратилось в настоящий подиум, где свои коллекции представили дизайнеры и бренды Самарской области.
Главной идеей проекта стала поддержка местных производителей и творческих команд. Организаторы уверены, что современная мода создается не только в Москве или Санкт-Петербурге — Самаре тоже есть чем гордиться. В рамках показа зрители увидели четыре совершенно разные коллекции. На подиуме были представлены повседневные и вечерние образы, авторская интерпретация русских народных мотивов, свадебная мода, а также эксклюзивный мерч партии "Новые люди". Показы сопровождались живыми выступлениями артистов проекта "Голос города", а в фойе работала выставка-ярмарка украшений и изделий самарских мастериц.
"Сегодня мы хотели показать людей, которые своим талантом, идеями и трудом создают современный образ Самары. Это дизайнеры, модельеры, предприниматели, музыканты — люди, которые делают наш город ярче и интереснее. Наша задача — поддержать самарские бренды, дать им возможность заявить о себе и показать, что они способны конкурировать не только на региональном, но и на федеральном уровне", — отметил депутат Самарской Губернской Думы партии "Новые Люди" Роман Маркаров.
Постановщиком модного показа выступила руководитель модельного агентства и школы моделей SIGMA Самара Алёна Алпатова.
"Мы специально объединили дизайнеров с совершенно разным взглядом на моду. Здесь есть классика, современные тренды, народные мотивы, свадебные коллекции и молодежные образы. Нам хотелось показать, насколько многогранной может быть самарская мода и сколько талантливых людей работает в нашем регионе", — рассказала Алёна Алпатова.
"Я много езжу по России и могу уверенно сказать: самарские дизайнеры — одни из самых креативных. Им есть что показать, и такие проекты помогают познакомить с ними гораздо больше людей", — отметила высокий уровень местных дизайнеров учредитель модельного агентства SIGMA Наталья Летяева.
Фестиваль "В Самаре — модно" стал не просто модным показом, а площадкой, где объединились дизайн, музыка, творчество и предпринимательство. Проект еще раз доказал: локальные бренды способны формировать собственные тренды, а Самара — быть городом, в котором рождается современная российская мода.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
Супер
Содержательная статья талантливого журналиста.
Это не театр драмы, а мечеть. Оставили бы как есть.
Другими словами никто ничего не будет строить. Будут холупы - позор на всю страну. Туристы и гости города просто в ужасе от центра Самары.