В музее Рязанова пройдет детский интерактив "Моя маленькая театральная сцена"

На этой неделе в музее Рязанова запланировано несколько мероприятий - встреча проекта "Читать кино" (16+), интерактивное занятие "Моя маленькая театральная сцена" (6+) и несколько кинопоказов.
В четверг, 20 августа, в 19:00 в музее Эльдара Рязанова состоится очередная встреча проекта "Читать кино". Ее тема — "Изначальная трещина: "Две главные тенденции: Люмьер и Мельес" Зигфрида Кракауэра" (16+). Модератор встречи — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.
Кино раскололось практически сразу с момента своего рождения. Две отпавшие друг от друга половинки обрели имена — Люмьер и Мельес. Между ними не было конфликта, но был непреодолимый разрыв. Так полагает Зигфрид Кракауэр. В своей классической работе "Теория кино. Реабилитация физической реальности" (1960, 16+) немецкий исследователь кино предлагает анализ, который позволяет посмотреть на кино и его место в жизни зрителя с неожиданного ракурса.
На встрече участники обратятся к одной небольшой главе из книги Кракауэра, в которой он возвращается к оппозиции "Люмьер — Мельес" и придает ей оригинальное прочтение. Обсуждение этого текста продуктивно во многих отношениях. Например, оно поможет понять природу страха или воодушевления в отношении использования искусственного интеллекта в современном кино, а также трезво оценить ажиотаж вокруг очередной экранизации древнегреческого эпоса — "Одиссея" (2026, 18+) Кристофера Нолана. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
В субботу, 22 августа, в 12:00 состоится интерактивное занятие "Моя маленькая театральная сцена" (6+) из цикла "Ребята, давайте узнаем об Анимации". Театр и анимация кажутся очень разными: живое действие "здесь и сейчас" против заранее отснятых кадров. Однако у них немало общего в приемах, технике и принципах. Например, театр (особенно пантомима и театр масок) научил анимацию передавать эмоции через преувеличенную мимику и жесты. В ранних мультфильмах, когда звук еще не использовали, это было главным инструментом. Еще одна общая черта — типажи и узнаваемые образы. Как в театре костюм и грим сразу дают понять, кто перед нами (герой, злодей, комический персонаж), так и в анимации образы строятся так, чтобы характер считывался мгновенно.
На занятии историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова расскажет о взаимосвязи анимации и театра, о других объединяющих аспектах и о влиянии, которое оказали друг на друга эти направления в искусстве. В практической части юные посетители создадут своих неповторимых персонажей и сделают для них небольшую театральную сцену. Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 9 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.
Также 22 августа в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. В 13:00 гостей ждет показ короткометражного детского фильма "Чиполлино" (1961, 0+) при поддержке киностудии "Союзмультфильм". А в 18:00 — фильм-сказка "И вот пришел Бумбо…" (1984, 0+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.
Последние комментарии
Уважаемый руководитель музея, добрый день! Пожалуйста, насчёт Александра Николаевича Шелашникова, моего прадеда, не делайте ошибки в своих рассказах. В доме Шелашниковых была больница, в перестроечное время был пожар. Можно было отремонтировать. Но никто ничего делать не стал. Легче было разобрать. Остался от дома подвал, как в первозданном виде. Абсолютно новый. Был заказ проект по восстановлению имени на 5 миллионов рублей, его подготовили, но денег не выделили. Семья Шелашниковых была в Самаре,когда крушили поместье присланное по указу советской власти красноармейцы, есть версия, что семья вместе с Александром Николаевичем уехала в Омск. Когда Александр Николаевич умер от разрыва слепой кишки, был гнойный аппендицит, Александра Денисовна в Омске оформляет письменное прошение о назначении пенсии на детей об утрате кормильца.У меня есть копии документов. Александр Николаевич похоронен на Казачьем кладбище в Омске в присутствии достойных людей, они в документе все упомянуты.Большевики это кладбище уничтожили. После смерти Александра Николаевича все вернулись в Самару. Есть документы. Фамилию не меняли. Изменили букву в фамилии: были Шелашниковых, стали ШАЛАШНИКОВЫ. Учёные объясняют, что разницы в фамилии нет. Это одна и та же фамилия, так как во всех ранее документах писала и так - через Е, и эдак - через А. Изменили даты рождения и место рождения. Изъяли архивные документы на имение, на всю свою собственность и хранили их при себе. Конечно, мы с моей семьёй до детали можем всё рассказать. Вот в свой рассказ вам хорошо бы включить заслуги Александра Николаевича, его награды. Ведь он награжден Георгиевским Крестом, имеет медали. Семья двоюродного брата Александра Николаевича была в Харбине. Есть документы, подтверждающие это. Есть рассказы соседей в Ярославле, с которыми проживала Александра Денисовна после переезда из Самары в 30-40-ые годы, о том, что Мария часто вспоминала о жизни в Китае. Но подтверждения этому нет. Фролова Т. В.,учитель ГБОУ СОШ с. Узюково
"Любовь холоднее смерти", 1969. Режиссер Райнер Вернер Фассбиндер. Фильм "Бассейн" не его авторства! Учите матчасть!
Работу по спасению памятника начали гораздо раньше. Виталий тому свидетель. Но главное результат. Объект жив и полезен России.
Объект должен жить! И это здорово!
Стоит порадоваться за благое дело!