В музее Рязанова пройдет детский интерактив "Моя маленькая театральная сцена"

На этой неделе в музее Рязанова запланировано несколько мероприятий - встреча проекта "Читать кино" (16+), интерактивное занятие "Моя маленькая театральная сцена" (6+) и несколько кинопоказов.

В четверг, 20 августа, в 19:00 в музее Эльдара Рязанова состоится очередная встреча проекта "Читать кино". Ее тема — "Изначальная трещина: "Две главные тенденции: Люмьер и Мельес" Зигфрида Кракауэра" (16+). Модератор встречи — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Кино раскололось практически сразу с момента своего рождения. Две отпавшие друг от друга половинки обрели имена — Люмьер и Мельес. Между ними не было конфликта, но был непреодолимый разрыв. Так полагает Зигфрид Кракауэр. В своей классической работе "Теория кино. Реабилитация физической реальности" (1960, 16+) немецкий исследователь кино предлагает анализ, который позволяет посмотреть на кино и его место в жизни зрителя с неожиданного ракурса.

На встрече участники обратятся к одной небольшой главе из книги Кракауэра, в которой он возвращается к оппозиции "Люмьер — Мельес" и придает ей оригинальное прочтение. Обсуждение этого текста продуктивно во многих отношениях. Например, оно поможет понять природу страха или воодушевления в отношении использования искусственного интеллекта в современном кино, а также трезво оценить ажиотаж вокруг очередной экранизации древнегреческого эпоса — "Одиссея" (2026, 18+) Кристофера Нолана. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В субботу, 22 августа, в 12:00 состоится интерактивное занятие "Моя маленькая театральная сцена" (6+) из цикла "Ребята, давайте узнаем об Анимации". Театр и анимация кажутся очень разными: живое действие "здесь и сейчас" против заранее отснятых кадров. Однако у них немало общего в приемах, технике и принципах. Например, театр (особенно пантомима и театр масок) научил анимацию передавать эмоции через преувеличенную мимику и жесты. В ранних мультфильмах, когда звук еще не использовали, это было главным инструментом. Еще одна общая черта — типажи и узнаваемые образы. Как в театре костюм и грим сразу дают понять, кто перед нами (герой, злодей, комический персонаж), так и в анимации образы строятся так, чтобы характер считывался мгновенно.

На занятии историк, старший научный сотрудник музея Елена Шатилова расскажет о взаимосвязи анимации и театра, о других объединяющих аспектах и о влиянии, которое оказали друг на друга эти направления в искусстве. В практической части юные посетители создадут своих неповторимых персонажей и сделают для них небольшую театральную сцену. Рекомендованный возраст для комфортного посещения — от 9 лет. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

Также 22 августа в Сквере Эльдара Рязанова пройдет несколько кинопоказов. В 13:00 гостей ждет показ короткометражного детского фильма "Чиполлино" (1961, 0+) при поддержке киностудии "Союзмультфильм". А в 18:00 — фильм-сказка "И вот пришел Бумбо…" (1984, 0+). Вход на кинопоказы свободный (бесплатно). Предварительная запись не требуется.