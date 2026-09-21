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Музеи и выставки Культура

В музее Рязанова пройдут три экскурсии

САМАРА. 21 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На этой неделе в музее Рязанова пройдут три экскурсии, одна из них - детская, сообщает пресс-служба учреждения.

Фото: музей Эльдара Рязанова

В субботу, 26 сентября, в 14:00 пройдет экскурсия для детей "Камера! Мотор! Детство!" (6+). Ее проведет экскурсовод Музея Рязанова Арина Коробейникова. В формате игры и интерактивных заданий юные посетители узнают о жизни детей и подростков в эвакуации, услышат об истории нашего города времен Великой Отечественной войны, познакомятся с биографией и творчеством Эльдара Рязанова, а также окунутся в увлекательный мир киносъемок.

Рязанов жил в Куйбышеве в годы войны, в доме, где сегодня находится музей. Как и у любого подростка, у него было много увлечений и любимые игры. Как он проводил свободное время, что читал и почему часто ходил в театр? Позже по воле случая он поступил в институт кинематографии и стал одним из главных режиссеров страны. Какие еще профессии важны и нужны при создании фильмов? Что делают художники по костюмам, сценаристы и постановщики? Почему ни одна съемка не обходится без хлопушки?

На экскурсии дети будут отгадывать загадки и решать головоломки, искать предметы в экспозиции музея и узнавать новые слова и термины, смогут собрать макет коммунальной квартиры, потрогать ватные игрушки, почувствовать себя членами съемочной группы, поговорить с героями фильмов Рязанова по телефону и сфотографироваться с хлопушками. Вход на мероприятие — 250 рублей. Предварительная продажа билета по ссылке.

В воскресенье, 27 сентября, в 14:00 состоится интерактивная экскурсия по экспозиции Музея Эльдара Рязанова "Запасная столица в ракурсе кинохроники" (12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

С октября 1941 года по август 1943-го Куйбышев был "запасной столицей" Советского Союза. Сюда эвакуировали высшие органы власти, иностранные посольства, промышленные предприятия, культурную элиту и простых людей. Среди эвакуированных оказалась и семья будущего кинорежиссера Эльдара Рязанова, которому тогда было 13 лет. На экскурсии посетители узнают о судьбе нашего города во время Великой Отечественной войны через воспоминания Эльдара Рязанова и его сверстников.

В Куйбышеве работала единственная на Волге студия кинохроники, которая фиксировала жизнь "запасной столицы". У посетителей будет возможность увидеть документальные кадры того периода: встречу Калинина с иностранными дипломатами, исполнение Шостаковичем Седьмой симфонии, празднование жителями Куйбышева Дня Победы 9 мая 1945 года. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

Также 27 сентября (воскресенье) в 17.00 в Сквере Эльдара Рязанова состоится заключительная кураторская экскурсия (12+) по выставке "В поисках Юрия Деточкина" (12+), которая приурочена к 60-летию фильма "Берегись автомобиля" (1966, 12+). Ее проведет кандидат исторических наук, старший научный сотрудник музея Вячеслав Вербовой.

Выставка состоит из 7 разделов. Посетители узнают о культурном контексте фильма и о прототипах главного персонажа, о работе композитора Андрея Петрова, о пробах актеров и распределении ролей, о смысле постановки "Гамлета" в кинокартине и многом другом. Кроме того, гости увидят кадры со съемок "Берегись автомобиля", обложку к одноименной книге Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова (именно ее сюжет лег в основу сценария), водительское удостоверение режиссера, а также познакомятся с другими знаменитыми "жуликами" отечественного кинематографа. В завершении экспозиции каждый сможет самостоятельно вынести вердикт — определить, виновен Деточкин или нет. Вход на мероприятие свободный (бесплатно). Требуется предварительная запись по ссылке.

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