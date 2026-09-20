"Мне не всё равно": ветераны СВО и их семьи голосуют на выборах депутатов в Самарской области

В Самарской области продолжается голосование на выборах депутатов в Губернскую и Государственную думы. Свою гражданскую позицию проявили ветераны специальной военной операции и члены их семей. Они пришли на избирательные участки, чтобы лично поддержать кандидатов, которым доверяют будущее региона и страны.

Среди тех, кто исполнил свой гражданский долг, — Ринат Калимуллин, ветеран боевых действий, награжденный медалью Жукова, "За храбрость" II степени и многими другими государственными и ведомственными наградами. В 2022 году он добровольно отправился в зону СВО, служил командиром штурмового подразделения на Донецком направлении, получил тяжелое ранение, но после реабилитации вернулся к воинской службе. Сегодня Ринат ведет активную работу по поддержке боевых товарищей и является куратором проекта по патриотическому воспитанию молодежи в Самаре. Он выпускник первого потока региональной программы "Школа Героев", инициированной губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым.

"Для меня выборы — это не просто день в календаре. Это возможность сказать своё слово. Поддержать тех, кто будет работать для людей. Это шанс изменить жизнь к лучшему — для нас, для наших детей и внуков. Это моя ответственность. Я не хочу стоять в стороне и потом жаловаться. Хочу, чтобы мой голос был услышан. Поэтому я иду на выборы — мне не всё равно", — поделился Ринат Калимуллин, проголосовав вместе с детьми.

Еще один герой — Павел Веткин, военный медик, ветеран СВО. В мае прошлого года в составе отряда "Барс-14" во время атаки вражеских дронов оказывал помощь раненому товарищу. Он не бросил бойца и спас ему жизнь, но сам пострадал от дронов. Несмотря на ранение, Павел сумел организовать эвакуацию — оба остались живы. За смелость, героизм и спасение жизней бойцов он был удостоен ордена Мужества.

Павел пришёл на голосование вместе с женой Дариной и дочерью Ксенией: "Мы на голосование всегда ходим семьёй. Для нас важно быть историей нашей страны — только мы решаем, кто будет представлять народ в Государственной и Губернской думах. Сегодня наша страна ведёт борьбу с нацизмом, со странами, которые не принимают нас такими, какие мы есть, — с нашим менталитетом, историей, характером. Сейчас именно то время, когда мы должны объединиться и проявить свой патриотизм".

Участие в голосовании принял и Владислав Яковлев. За мужество и отвагу, проявленные в ходе СВО, герой был награжден медалью Суворова. После возвращения домой Владислав завершил обучение в "Школе героев", а сегодня проводит занятия для молодежи по управлению беспилотниками в самарском учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания "Авангард". Боевой офицер, имеющий реальный опыт применения дронов в зоне СВО, передает свои знания юным воспитанникам центра. Главная задача, которую он ставит перед собой, — не просто научить управлению, а привить интерес к беспилотным авиационным системам с раннего возраста, чтобы в будущем ребята сами захотели связать с этим свою профессию.

"В этой предвыборной кампании участвуют ветераны специальной военной операции, для которых служение Родине всегда было важной частью жизни. Я считаю, что выборы — это возможность каждому выразить свою позицию и повлиять на будущее региона и страны. Для меня важно не оставаться в стороне и участвовать в этом процессе. Думаю, что вместе мы можем сделать нашу жизнь лучше", — отметил Владислав.