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От операционных до избирательных участков: медики Самарской области сделали свой выбор В Самарской области проголосовали 39,79% жителей Явка избирателей на выборах в Самарской области во второй день составила 38,44% Международные эксперты отметили прозрачность и технологичность выборов в Самарской области На 15:00 19 сентября явка избирателей на выборах в Самарской области составила 33,18%

Выборы Власть и политика

От операционных до избирательных участков: медики Самарской области сделали свой выбор

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Медицинское сообщество Самарской области — руководители учреждений, практикующие врачи и ветераны отрасли — традиционно проявило активную гражданскую позицию и приняло участие в выборах в Государственную и Губернскую думы.

Фото: администрация Кинеля

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов подчеркнул, что выборы дают каждому гражданину возможность напрямую влиять на будущее региона и страны в целом: "Для системы здравоохранения — это особенно важно. От решений, которые принимают депутаты, зависит и развитие программ модернизации, доступность и качество помощи для каждого пациента. Мы видим, как за последние годы в Самарской области удалось реализовать масштабные проекты в медицине — от обновления первичного звена до строительства новых поликлиник и оснащения больниц современным оборудованием. Эти результаты стали возможны в том числе благодаря активной позиции жителей. Я призываю всех, кто заботится о своём здоровье и здоровье своих близких, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Ваш голос — это вклад в развитие здравоохранения региона".

Ректор Самарского государственного медицинского университета Минздрава России, член-корреспондент РАН Александр Колсанов также обратил внимание на значимость участия в избирательном процессе.

"Это право и обязанность каждого гражданина Российской Федерации — прийти на выборы и отдать свой голос. У нас есть настоящее и, выбирая будущее, мы понимаем, какие перед нами открываются перспективы. Поэтому я воспользовался своим правом и проголосовал. Хочу отметить, что выборы проходят спокойно, планово, без каких-либо происшествий. Призываю всех прийти на выборы", — отметил ректор.

Главный внештатный детский травматолог-ортопед министерства здравоохранения Самары Павел Рыжов, по сложившейся традиции, пришёл на избирательный участок вместе с семьёй. По его словам, выборы — не формальность, а действенный инструмент влияния на общее будущее.

"Мы с семьей всегда ходим на избирательный участок вместе. Это наша важная традиция: так мы не только выполняем свой гражданский долг, но и на личном примере показываем детям, что их голос имеет значение", — подчеркнул Павел Рыжов.

Врачебная династия Рыжовых объединяет 11 человек с общим стажем более 250 лет, 9 из которых — врачи. Все они окончили Куйбышевский (ныне Самарский) медицинский университет. В их числе травматологи, офтальмологи, ЛОРы, терапевт и провизоры. Сегодня 6 представителей династии продолжают трудиться в медицинских учреждениях Самары и Тольятти, трое — на заслуженном отдыхе.

В голосовании также принял участие подполковник медицинской службы Самигулла Каланчуков, заместитель главного врача Кинельской больницы. Он отметил: "В нелегкое для страны время я надеюсь, что программы кандидатов будут искренними и выполнимыми. Я и моя семья голосуем за СВОих!".

Самигулла Каланчуков обладает значительным боевым опытом. С сентября 2022 г. он был мобилизован в зону проведения специальной военной операции, где служил в 1445-м мотострелковом полку на должности начальника медицинской службы. Награждён государственными наградами — медалью Суворова, медалью "За спасение погибавших" и орденом Пирогова, а также ведомственными медалями Министерства обороны РФ.

В марте 2025 г. Каланчуков был демобилизован в запас по состоянию здоровья, но решил подать заявку в "Школу героев" — проект, инициированный губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым как продолжение президентской программы "Время героев", — чтобы и дальше помогать своим товарищам.

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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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