Облсуд отменил регистрацию кандидата от коммунистов России

Самарский областной суд снял с выборов кандидата в губернскую думу Юрия Стафьева. Как сообщили в суде, с иском выступили Избирательная комиссия Самарской области и территориальная избирательная комиссия Автозаводского района Тольятти.
Стафьев выдвинут коммунистами России по общеобластному избирательному округу и Автозаводскому одномандатному избирательному округу № 10. По данным облизбиркома, он является временно безработным.
Поводом для обращения в суд стал тот факт, что Стафьев скрыл наличие у него иностранных финансовых инструментов, а также предоставил в избирательную комиссию уведомление, содержащее недостоверные сведения об отсутствии иностранных финансовых инструментов, и не принял мер по их отчуждению.
"Изучив представленные материалы, а также доводы сторон, суд удовлетворил заявленные требования административных истцов об отмене регистрации кандидата. Решения суда в законную силу не вступили", - сообщили в облсуде.
Последние комментарии
Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!
Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"
весенний?
А ты не воруй!
Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.