Облсуд отменил регистрацию кандидата от коммунистов России

Самарский областной суд снял с выборов кандидата в губернскую думу Юрия Стафьева. Как сообщили в суде, с иском выступили Избирательная комиссия Самарской области и территориальная избирательная комиссия Автозаводского района Тольятти.

Стафьев выдвинут коммунистами России по общеобластному избирательному округу и Автозаводскому одномандатному избирательному округу № 10. По данным облизбиркома, он является временно безработным.

Поводом для обращения в суд стал тот факт, что Стафьев скрыл наличие у него иностранных финансовых инструментов, а также предоставил в избирательную комиссию уведомление, содержащее недостоверные сведения об отсутствии иностранных финансовых инструментов, и не принял мер по их отчуждению.

"Изучив представленные материалы, а также доводы сторон, суд удовлетворил заявленные требования административных истцов об отмене регистрации кандидата. Решения суда в законную силу не вступили", - сообщили в облсуде.