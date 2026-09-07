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Выборы Власть и политика

Облсуд отменил регистрацию кандидата от коммунистов России

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд снял с выборов кандидата в губернскую думу Юрия Стафьева. Как сообщили в суде, с иском выступили Избирательная комиссия Самарской области и территориальная избирательная комиссия Автозаводского района Тольятти.

Стафьев выдвинут коммунистами России по общеобластному избирательному округу и Автозаводскому одномандатному избирательному округу № 10. По данным облизбиркома, он является временно безработным.

Поводом для обращения в суд стал тот факт, что Стафьев скрыл наличие у него иностранных финансовых инструментов, а также предоставил в избирательную комиссию уведомление, содержащее недостоверные сведения об отсутствии иностранных финансовых инструментов, и не принял мер по их отчуждению.

"Изучив представленные материалы, а также доводы сторон, суд удовлетворил заявленные требования административных истцов об отмене регистрации кандидата. Решения суда в законную силу не вступили", - сообщили в облсуде.

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весенний?

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А ты не воруй!

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Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

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