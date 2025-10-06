16+
НОМ подвел итоги наблюдения за выборами ЕДГ-2025 в Самарской области "Единая Россия" в Самарской области подвела итоги ЕДГ-2025 Стал известен предварительный состав городской думы Самары Избирком опубликовал предварительные данные о явке на выборах в Самаре В Самарской области подвели итоги второго дня голосования

Выборы Власть и политика

НОМ подвел итоги наблюдения за выборами ЕДГ-2025 в Самарской области

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Продолжается обсуждение итогового доклада Ассоциации НОМ "Общественное наблюдение за выборами в Единый день голосования 2025", который даёт детальную картину наблюдения за избирательным процессом.

Фото: Общественная палата СО

Как отмечает экспертное сообщество, выборы в Самарской области прошли штатно, активно и в конкурентной атмосфере. Все три дня голосования общественные наблюдатели честно и добросовестно работали на всех 1390 УИК региона.

В этом году в Самарской области впервые на одном из округов проводилось дистанционное электронное голосование. По мнению экспертов, жители региона, принявшие участие в ДЭГ, проявили хорошую цифровую грамотность и достаточно активно использовали эту новую для области форму голосования.

"Безусловно, наблюдение за ДЭГ имеет свои особенности, — подчеркнул член Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Александр Муравец. — Наблюдение за ДЭГ осуществлялось на двух уровнях. Работающие очно наблюдатели получили доступ в ТИК ДЭГ и в ОП РФ, где был подключён специальный сервис, позволяющий отслеживать ход голосования в режиме реального времени. Большинство же наблюдателей, и я в том числе, работали дистанционно с получением доступа через "Госуслуги" к специальному порталу. У нас была возможность осуществлять проверочные действия, включая наблюдение в реальном времени за процедурой выдачи бюллетеней и самим голосованием, а также скачивать архивы транзакций блокчейна и с помощью утилиты наблюдателя убеждаться в целостности данных, корректности подсчёта и расшифровки результатов. Мне удалось лично убедиться в устойчивости и гибкости системы наблюдения. В результате никаких подозрительных артефактов выявлено не было".

Алексей Кокин, адвокат, член регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами, отметил, что устойчивая инфраструктура общественного контроля, развёрнутая в Единый день голосования во всех регионах проведения выборов, создала задел для обеспечения высоких стандартов наблюдения за предстоящими в 2026 году выборами.

Руководитель Ассоциации НОМ Александр Брод акцентировал внимание на работе общественных штабов по наблюдению за выборами в регионах. "Эксперты штабов занимались подготовкой наблюдателей, координацией их работы в дни выборов, публичной оценкой всех этапов кампаний и оперативным реагированием на возникающие ситуации. Многие из общественных штабов внедрили в свою работу креативные практики, которые помогли вовлечь граждан в наблюдение за выборами и усилить общий уровень ответственности за результат", — подчеркнул Брод.

"Сегодня наша работа сделана, но мы не прекращаем системных действий, направленных на формирование в регионе и стране в целом общества ответственных и компетентных граждан, создающих комфортное "завтра" нашей общей Родины", — говорит председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский.

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

