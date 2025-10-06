НОМ подвел итоги наблюдения за выборами ЕДГ-2025 в Самарской области

Продолжается обсуждение итогового доклада Ассоциации НОМ "Общественное наблюдение за выборами в Единый день голосования 2025", который даёт детальную картину наблюдения за избирательным процессом.
Как отмечает экспертное сообщество, выборы в Самарской области прошли штатно, активно и в конкурентной атмосфере. Все три дня голосования общественные наблюдатели честно и добросовестно работали на всех 1390 УИК региона.
В этом году в Самарской области впервые на одном из округов проводилось дистанционное электронное голосование. По мнению экспертов, жители региона, принявшие участие в ДЭГ, проявили хорошую цифровую грамотность и достаточно активно использовали эту новую для области форму голосования.
"Безусловно, наблюдение за ДЭГ имеет свои особенности, — подчеркнул член Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Александр Муравец. — Наблюдение за ДЭГ осуществлялось на двух уровнях. Работающие очно наблюдатели получили доступ в ТИК ДЭГ и в ОП РФ, где был подключён специальный сервис, позволяющий отслеживать ход голосования в режиме реального времени. Большинство же наблюдателей, и я в том числе, работали дистанционно с получением доступа через "Госуслуги" к специальному порталу. У нас была возможность осуществлять проверочные действия, включая наблюдение в реальном времени за процедурой выдачи бюллетеней и самим голосованием, а также скачивать архивы транзакций блокчейна и с помощью утилиты наблюдателя убеждаться в целостности данных, корректности подсчёта и расшифровки результатов. Мне удалось лично убедиться в устойчивости и гибкости системы наблюдения. В результате никаких подозрительных артефактов выявлено не было".
Алексей Кокин, адвокат, член регионального Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами, отметил, что устойчивая инфраструктура общественного контроля, развёрнутая в Единый день голосования во всех регионах проведения выборов, создала задел для обеспечения высоких стандартов наблюдения за предстоящими в 2026 году выборами.
Руководитель Ассоциации НОМ Александр Брод акцентировал внимание на работе общественных штабов по наблюдению за выборами в регионах. "Эксперты штабов занимались подготовкой наблюдателей, координацией их работы в дни выборов, публичной оценкой всех этапов кампаний и оперативным реагированием на возникающие ситуации. Многие из общественных штабов внедрили в свою работу креативные практики, которые помогли вовлечь граждан в наблюдение за выборами и усилить общий уровень ответственности за результат", — подчеркнул Брод.
"Сегодня наша работа сделана, но мы не прекращаем системных действий, направленных на формирование в регионе и стране в целом общества ответственных и компетентных граждан, создающих комфортное "завтра" нашей общей Родины", — говорит председатель Общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами Павел Покровский.
