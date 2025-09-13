16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Серьезных нарушений на выборах в Самарской области не зафиксировано Самарцы принимают участие во втором дне голосования В первый день выборов за депутатов гордумы Самары проголосовало 9,63% избирателей Единый день голосования стартовал в регионах ПФО Более 11 тысяч молодых избирателей впервые проголосуют в Самаре

Выборы Власть и политика

Серьезных нарушений на выборах в Самарской области не зафиксировано

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 95
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре проходят выборы депутатов городской думы восьмого созыва. Своих депутатов также выбирают жители Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнева, Чапаевска и 295 городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1390 избирательных участков.

На 15:00 13 сентября, по сообщению регионального избиркома, явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 12,69%, а на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области — 24,18%. Впереди еще один день. Участки закроются в субботу, 13 сентября, в 20:00 и снова откроют двери 14 сентября, в 8:00.

Председатель регионального штаба по независимому наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ Павел Покровский сообщил, что, объехав несколько муниципалитетов, убедился — серьезных нарушений не зафиксировано, выборы проходят в штатном режиме.

На избирательных участках продолжают работать общественные наблюдатели, которые внимательно следят за порядком.

"Второй день единого дня голосования в Самарской области,  работают 1390 участковых избирательных комиссий. На каждом участке находятся представители общественного наблюдения, — рассказал Павел Покровский. — Сегодня объехали несколько муниципальных образований. Идет спокойное доброжелательное голосование. По дистанционному электронному голосованию, которое осуществляется на территории городского округа Кинель, проголосовало уже более 65% избирателей из тех, кто высказал такое желание. Работа Штаба по общественному наблюдению продолжается, серьезных нарушений не зафиксировано, о чем говорит наша "зеленая карта", работа штаба как раз в этом и заключается". 

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Самарцев 13 июня 2022 09:43 Верховный Суд поставил точку в иске кандидата в депутаты из Самарской области

Ой, опять Живайкин, опять не виноват) Надоело!!! Ждём Президиума Верховного суда! ПОРА отправить Живайкина на политическую пенсию. Асеев молодец!!!

Аркадий Соларев 23 марта 2018 11:12 Олег Матвейчев: "В Самарской области снизились протестные настроения"

Это когда же Самара и Тольятти голосовали за оппозицию, да еще демонстрировали дикий и страшный протест? ТщательнЕЕ надо бы, г-н "эксперт"

Олег Залялов 18 марта 2018 13:49 Самарцы делятся в соцсетях своими впечатлениями с избирательных участков

весенний?

михаил вдовин 08 августа 2015 04:24 Владимиру Сюсину отказали в регистрации в качестве кандидата на выборы

А ты не воруй!

Ян Ли 15 сентября 2014 06:46 Михаил Матвеев: "Я не сомневаюсь в победе Николая Ивановича"

Я голосовал за Меркушкина, т.к. увидел в нём честного, порядочного хозяйственника любившего свою Родину и живущих в ней людей. Единственный недостаток, так эта партия, от которой он выдвигался.Но видно так нужно было делу на которое он согласился. Если бы не Меркушкин, то 100% голосовал бы за Матвеева. Был бы очень рад видеть его мэром Самары. Успехов вам. Я думаю так думают многие горожане.

Фото на сайте

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

На выборах работают представители Молодежной избирательной комиссии Самарской области

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

Позицию самарских общественников услышало руководство ЦИК РФ

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

КПРФ получила первую строчку в избирательном бюллетене на выборах в губернскую думу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5