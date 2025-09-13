Серьезных нарушений на выборах в Самарской области не зафиксировано

В Самаре проходят выборы депутатов городской думы восьмого созыва. Своих депутатов также выбирают жители Жигулевска, Кинеля, Октябрьска, Отрадного, Похвистнева, Чапаевска и 295 городских и сельских поселений. Всего в регионе работают 1390 избирательных участков.

На 15:00 13 сентября, по сообщению регионального избиркома, явка избирателей на выборах депутатов городского округа Самара восьмого созыва составила 12,69%, а на выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Самарской области — 24,18%. Впереди еще один день. Участки закроются в субботу, 13 сентября, в 20:00 и снова откроют двери 14 сентября, в 8:00.

Председатель регионального штаба по независимому наблюдению за выборами, член Общественной палаты РФ Павел Покровский сообщил, что, объехав несколько муниципалитетов, убедился — серьезных нарушений не зафиксировано, выборы проходят в штатном режиме.

На избирательных участках продолжают работать общественные наблюдатели, которые внимательно следят за порядком.

"Второй день единого дня голосования в Самарской области, работают 1390 участковых избирательных комиссий. На каждом участке находятся представители общественного наблюдения, — рассказал Павел Покровский. — Сегодня объехали несколько муниципальных образований. Идет спокойное доброжелательное голосование. По дистанционному электронному голосованию, которое осуществляется на территории городского округа Кинель, проголосовало уже более 65% избирателей из тех, кто высказал такое желание. Работа Штаба по общественному наблюдению продолжается, серьезных нарушений не зафиксировано, о чем говорит наша "зеленая карта", работа штаба как раз в этом и заключается".