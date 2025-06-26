В Самарской области начал работу общественный штаб по независимому наблюдению за выборами в единый день голосования

В четверг, 26 июня, в Самаре состоялось первое заседание общественного штаба Самарской области по независимому общественному наблюдению за выборами 14 сентября 2025 года.

Путем открытого голосования был избран председатель штаба. Им стал член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. Также на заседании обсуждался план работы на предстоящий период.

Напомним, 16 июня 2025 г. в ходе заседания Совета Общественной палаты Самарской области принято решение о формировании Общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами. В новый состав Общественного штаба вошли 17 человек: представители общественности, научного и юридического сообществ (в том числе представители аппарата Уполномоченного по правам человека в Самарской области, Нотариальной палаты и Палаты адвокатов Самарской области), представители средств массовой информации.

"Произошла серьезная ротация. У нас серьезное пополнение как экспертов (более 50% состава общественного штаба), так и людей, которые непосредственно будут осуществлять общественное наблюдение на выборах в единый день голосования. Мы сегодня впервые собрались, чтобы запланировать нашу деятельность, потому что четко понимаем, насколько важны легитимность проведения выборов и их прозрачность, а они как раз обеспечиваются именно общественными наблюдателями", - прокомментировал председатель общественного штаба Павел Покровский.

В соответствии с информацией, размещенной на официальном сайте Избирательной комиссии Самарской области, в единый день голосования 2025 года в регионе запланированы выборы депутатов представительных органов муниципальных образований по мажоритарной избирательной системе относительного большинства.

В частности, в этот день состоятся выборы депутатов городской думы Самары восьмого созыва (выборы пройдут по 37 одномандатным избирательным округам), выборы в думы городских округов Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево и Чапаевск (замещению подлежат 113 мандатов), а также выборы в собрания представителей ряда сельских и городских поселений Самарской области (2844 мандата). В организации и проведении выборов, помимо облизбиркома, примут участие 44 территориальные избирательные комиссии и 1390 участковых избирательных комиссий.

"Предстоящая избирательная кампания будет непростой. Ассоциация уже начала проводить межрегиональные семинары для преподавателей, которые, в свою очередь, будут обучать многотысячную армию общественных наблюдателей по всей стране. Институт общественного контроля состоялся, ему доверяют. Об этом говорят данные социологических опросов", - подчеркнул, обращаясь к членам вновь сформированного общественного штаба Самарской области, член Совета по правам человека при президенте РФ, председатель Ассоциации "Независимого общественного мониторинга" Александр Брод.

В соответствии с законом исключительным правом обеспечивать независимое общественное наблюдение на выборах обладают Общественная палата России и общественные палаты регионов. Основные задачи региональных общественных штабов - мониторинг хода избирательных кампаний и формирование пула независимых общественных наблюдателей, которые осуществляют наблюдение на избирательных участках непосредственно в дни голосования.